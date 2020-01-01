В Британии экономика падает как при финансовом кризисе 2008 года

Самое стремительное падение зафиксировано в марте - тогда экономика упала на 5,8%. Ситуация обусловлена карантином.

В Британии зафиксировано самое глубокое с 2008 года падение экономики

В первом квартале 2020 года зафиксировано самое глубокое падение британской экономики со времени глобального экономического кризиса 2008 года. Соответствующие данные опубликовал Офис национальной статистики, передает ВВС в среду, 13 мая.

Отмечается, что в первом квартале 2020 года падение экономического роста составило 2%, после нулевого роста в последнем квартале 2019 года. При этом самое стремительное падение произошло в марте - на 5,8%.

Такое падение связано с прекращением нормальной экономической деятельности из-за карантинных ограничений, обусловленных пандемией.

В свою очередь во втором квартале ожидается еще большее снижение темпов экономического роста, прежде чем экономика начнет постепенно восстанавливаться.

Напомним, что Британия вводит первый этап ослабления карантина. Жителям Англии со среды разрешат загорать, заниматься спортом на улице и посещать парки. При этом увеличены штрафы за нарушение ограничительных мер.

Также сообщалось, что число жертв COVID в Британии перевалило за 40 тысяч. Недавно Британия обогнала Италию по числу зараженных. С начала пандемии COVID заболели 223 тыс. человек.

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