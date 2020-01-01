Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Отозванный из Киева посол Грузии отправился на карантин

Комментариев: 0
Темураз Шарашенидзе выехал из Киева в Минск, а оттуда вылетел в Тбилиси, объяснили в МИД Грузии.
Теймураз Шарашенидзе сейчас на карантине
Теймураз Шарашенидзе сейчас на карантине
son.az

Посол Грузии в Украине Теймураз Шарашенидзе, отозванный из Киева для консультаций, по прибытию в Тбилиси отправился на двухнедельный обязательный карантин. Об этом накануне сообщило издание Новости-Грузия со ссылкой на пресс-службу МИД Грузии.

Посол (Шарашенидзе – ред.) прибыл в Тбилиси вчера. Как и все пассажиры, прибывающие в международный тбилисский аэропорт, он пройдет двухнедельный обязательный карантин под наблюдением медиков, – сообщили в министерстве.

В грузинском ведомстве пояснили, что Шарашенидзе выехал из Киева в Минск, а оттуда вылетел в Тбилиси.

Напомним, 8 мая Грузия отозвала своего посла в Украине из-за назначения Михаила Саакашвили главой Исполнительного комитета реформ. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что решение грузинских властей – ошибка.

В свою очередь премьер-министр Грузии Георгий Гахария сказал, что посол отозван, чтобы защитить отношения между странами от авантюрных политиков.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Украина, Киев, Грузия, Саакашвили, Тбилиси, карантин, Коронавирус, Михаил Саакашвили, Коронавирус в Украине
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь