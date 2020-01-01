Ученые выяснили, почему с возрастом сложнее бороться с коронавирусом

Уменьшение с возрастом количества микро-РНК в организме и является причиной подверженности к COVID.

Количество микро-РНК в организме влияет на борьбу с инфекцией St Helens

Ученые из США выяснили, что люди в возрасте болеее подвержены заболеванию коронавирусои из-за меньшего количества в организме микроРНК, пишет Aging and Disease.

Отмечается, что микроРНК — это короткие некодирующие РНК. Они играют важную роль в способности человека реагировать на вирусы. При попадании вируса в организм они фиксируют и разрезают его РНК, не давая ему встраиваться в геном здоровых клеток.

Установлено, что с возрастом, а также при некоторых хронических заболеваниях число микроРНК уменьшается. Поэтому пожилые и люди хроническими заболеваниями сердца, легких, печени и почек, с ожирением, диабетом, а также люди со слабым иммунитетом и онкологическими заболеваниями сложнее переносят COVID-19.

"Самая важная особенность COVID-19 — это высокая смертность пожилых людей", — сказал автор исследования Садананд Фульцеле.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet