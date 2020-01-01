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Ученые выяснили, почему с возрастом сложнее бороться с коронавирусом

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Уменьшение с возрастом количества микро-РНК в организме и является причиной подверженности к COVID.
Количество микро-РНК в организме влияет на борьбу с инфекцией
Количество микро-РНК в организме влияет на борьбу с инфекцией
St Helens
 
Ученые из США выяснили, что люди в возрасте болеее подвержены заболеванию коронавирусои из-за меньшего количества в организме микроРНК, пишет Aging and Disease.
 
 
Отмечается, что микроРНК — это короткие некодирующие РНК. Они играют важную роль в способности человека реагировать на вирусы. При попадании вируса в организм они фиксируют и разрезают его РНК, не давая ему встраиваться в геном здоровых клеток.
 
Установлено, что с возрастом, а также при некоторых хронических заболеваниях число микроРНК уменьшается. Поэтому пожилые и люди хроническими заболеваниями сердца, легких, печени и почек, с ожирением, диабетом, а также люди со слабым иммунитетом и онкологическими заболеваниями сложнее переносят COVID-19.
 
"Самая важная особенность COVID-19 — это высокая смертность пожилых людей", — сказал автор исследования Садананд Фульцеле. 
 
Ранее ученые заявили, что иммунитет пожилых людей почти не адаптируется к новым разновидностям вируса, из-за чего они более чувствительны к коронавирусу.
 
 

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Теги: ученые, инфекция, исследование, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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