Американские ученые объяснили главный симптом коронавируса

Опыты на мышах показали, что инфекция попадает в организм с помощью белков, расположенных в носовой полости.

Ученым из США удалось выяснить, почему у зараженных коронавирусом людей присутствует симптом потери обоняния, исследование опубликовано в журнале ACS Chemical Neuroscience.

В результате проведенных опытов на мышах удалось установить, что инфекция проникает в организм при помощи белков, способствующих распознаванию запахов. Они вырабатываются в полости носа, и у старых особей таких белков формируется больше, чем у молодых.

Если такой механизм верен и для людей, то это исследование также дает понять, почему пожилые люди более восприимчивы к заражению коронавирусом.

Еще сообщалось, что в общий список симптомов коронавируса попал еще один , который зафиксировали медики из США. Это кожные высыпания.

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