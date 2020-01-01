Американские ученые объяснили главный симптом коронавируса
Опыты на мышах показали, что инфекция попадает в организм с помощью белков, расположенных в носовой полости.
Ученым из США удалось выяснить, почему у зараженных коронавирусом людей присутствует симптом потери обоняния, исследование опубликовано в журнале ACS Chemical Neuroscience.
В результате проведенных опытов на мышах удалось установить, что инфекция проникает в организм при помощи белков, способствующих распознаванию запахов. Они вырабатываются в полости носа, и у старых особей таких белков формируется больше, чем у молодых.
Если такой механизм верен и для людей, то это исследование также дает понять, почему пожилые люди более восприимчивы к заражению коронавирусом.
Напомним, ученые из США выяснили, что люди в возрасте болеее подвержены заболеванию коронавирусом из-за меньшего количества в организме микроРНК.
Еще сообщалось, что в общий список симптомов коронавируса попал еще один, который зафиксировали медики из США. Это кожные высыпания.
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