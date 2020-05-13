Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

СМИ снова заметили пропажу Ким Чен Ына

Комментариев: 0
Глава Северной Кореи не появлялся на публике уже 12 дней. Причина его "исчезновения" пока неизвестна.
Ким Чен Ын снова пропал
Ким Чен Ын снова пропал

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын опять пропал. Об этом пишет New York Post в среду, 13 мая.

Глава государства не появлялся на публике и не делал никаких заявлений уже 12 дней, но причина такой ситуации неизвестна.

"Возможно, он действительно перерезает ленты на фабриках (...), но мы не можем проверить, настоящие ли это фотографии", - заявил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен.

Напомним, что ранее лидер КНДР не появлялся на публике с 12 апреля. В частности, он впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля. Спустя 20 дней он появился на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон. За время отсутствия пресса успела похоронить Ким Чены Ына и назвать его преемника.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Северная Корея, исчезновение, Ким Чен Ын
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь