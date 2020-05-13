СМИ снова заметили пропажу Ким Чен Ына

Глава Северной Кореи не появлялся на публике уже 12 дней. Причина его "исчезновения" пока неизвестна.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын опять пропал. Об этом пишет New York Post в среду, 13 мая.

Глава государства не появлялся на публике и не делал никаких заявлений уже 12 дней, но причина такой ситуации неизвестна.

"Возможно, он действительно перерезает ленты на фабриках (...), но мы не можем проверить, настоящие ли это фотографии", - заявил советник по национальной безопасности США Роберт О'Брайен.

Напомним, что ранее лидер КНДР не появлялся на публике с 12 апреля. В частности, он впервые за годы своего правления не принял участие в торжественной церемонии по случаю 108-й годовщины со дня рождения Ким Ир Сена 15 апреля. Спустя 20 дней он появился на церемонии завершения строительства завода по производству удобрений в городе Сунчхон. За время отсутствия пресса успела похоронить Ким Чены Ына и назвать его преемника.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet