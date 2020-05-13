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В России разрешили голосовать по почте во время пандемии

Комментариев: 1
В Госдуме РФ говорят, что перестраховались и приняли поправки о дистанционном голосавании на случай затяжной пандемии.
В России смогут проводить выборы дистанционно
В России смогут проводить выборы дистанционно

Госдума России на заседании в среду, 13 мая, разрешила дистанционное голосование на всех уровнях выборов, пишет Интерфакс.

Принятые поправки также предусматривают возможность досрочного голосования на всех уровнях выборов. Но не распространяются на всенародное голосование по поправкам в Конституцию.

Соавтор поправок Дмитрий Вяткин пояснил, что принятие поправок связано с введенными ограничениями на фоне распространения коронавируса.

Он уточнил, что законопроект предоставляет лишь возможность, а не обязанность устанавливать дополнительные формы голосования, такие, как дистанционное голосование и голосование по почте.

"Особых нововведений здесь нет. Что касается голосования по почте - такая норма в законе была много лет назад. Дистанционное голосование тоже, эксперимент по такой форме голосования проводился в Москве и сейчас планируется применение на Общероссийском голосовании по Конституции", - прокомментировал решение Госдумы РФ зампред Центризбиркома Николай Булаев.

Напомним, недавно президент Польши Анджей Дуда подписал закон о дистанционном проведении выборов главы государства. Таким образом несостоявшиеся 10 мая выборы состоятся по почте.

 

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Теги: Россия, Госдума РФ, Выборы, почта
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Lyonya-Space    13.05.2020, 18:15
Оценка:  +1
Lyonya-Space
Ааааааа, у них и так было супер голосование, а теперь и вообще!....
Кому война, а кому и мать родная.
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