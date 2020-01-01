США возобновят военные учения в ЕС, несмотря на пандемию

Учения Allied Spirit с участием американских военных планируют провести на полигоне на северо-западе Польши.

Американская армия с июня начнет учения в Европе несмотря на пандемию коронавируса, сообщило Командование армии США в Европе.

Чтобы защитить здоровье военных, участвующих в учениях, будут учтены все меры предосторожности.

Маневры Allied Spirit, которые будут проходить в Польше с участием также тысяч польских военнослужащих, являются уменьшенной версией учений Defender Europe-2020, которые должны были стать крупнейшими в Европе со времен окончания холодной войны, но были отменены из-за пандемии коронавируса.

Учения Allied Spirit пройдут с 5 по 19 июня на полигоне Дравско-Поморске на северо-западе Польши. В них примут около шести тысяч американских и двух тысяч польских военнослужащих.

В марте Пентагон приказал оставить переброску войск в Европу для участия в учениях Defender Europe-2020 из-за пандемии коронавируса.

В учениях Defender Europe-2020 должны были принять участие 20 тыс. американских военнослужащих.

На момент, когда Пентагон принял решение отменить учения, в Европу направили около шести тысяч военнослужащих. На корабли и самолеты тогда было загружено до 90% всей военной техники, которая должна была быть переброшена в регион.

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