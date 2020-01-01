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США возобновят военные учения в ЕС, несмотря на пандемию

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Учения Allied Spirit с участием американских военных планируют провести на полигоне на северо-западе Польши.
Учения запланированы на июнь
Учения запланированы на июнь
2000.ua
 
Американская армия с июня начнет учения в Европе несмотря на пандемию коронавируса, сообщило Командование армии США в Европе.
 
Чтобы защитить здоровье военных, участвующих в учениях, будут учтены все меры предосторожности.
 
 
Маневры Allied Spirit, которые будут проходить в Польше с участием также тысяч польских военнослужащих, являются уменьшенной версией учений Defender Europe-2020, которые должны были стать крупнейшими в Европе со времен окончания холодной войны, но были отменены из-за пандемии коронавируса.
 
Учения Allied Spirit пройдут с 5 по 19 июня на полигоне Дравско-Поморске на северо-западе Польши. В них примут около шести тысяч американских и двух тысяч польских военнослужащих.
 
В марте Пентагон приказал оставить переброску войск в Европу для участия в учениях Defender Europe-2020 из-за пандемии коронавируса. 
 
В учениях Defender Europe-2020 должны были принять участие 20 тыс. американских военнослужащих.
 
На момент, когда Пентагон принял решение отменить учения, в Европу направили около шести тысяч военнослужащих.  На корабли и самолеты тогда было загружено до 90% всей военной техники, которая должна была быть переброшена в регион.
 
Как сообщалось, в Норвегии прекратили масштабные международные учения НАТО Cold Response из-за угрозы распространения коронавируса.
 

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Теги: Европа, США, армия, Военные учения
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Источник: korrespondent.net

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