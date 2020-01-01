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Манафорта отпустили под домашний арест из-за коронавируса – СМИ

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Адвокат Пола Манафорта подтвердил, что его подзащитного отпустили под домашний арест, но отказался от дальнейших комментариев.
Пол Манафорт должен был быть освобожден из тюрьмы 4 ноября 2024 года
Пол Манафорт должен был быть освобожден из тюрьмы 4 ноября 2024 года

Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, приговоренный судом к семи годам тюрьмы, был переведен под домашний арест на фоне опасений относительно коронавируса COVID-19 в исправительных учреждениях. Об этом в среду, 13 мая, сообщает ABC News со ссылкой на два собственных источника.

По их словам, Манафорт покинул тюрьму в штате Пенсильвания сегодня утром.

Отмечается, что адвокат Пола Манафорта подтвердил, что его подзащитного отпустили под домашний арест, но отказался от дальнейших комментариев.

Напомним, 8 марта 2019 года 71-летний Манафорт был приговорен почти к четырем годам тюрьмы судом в штате Вирджиния по обвинению в налоговых махинациях и банковском мошенничестве. Также он был обязан выплатить 50 тысяч долларов штрафа и еще 24 млн долларов в качестве возмещения убытков.

Позже суд в Вашингтоне приговорил Манафорта более чем к 3,5 годам тюрьмы за оказание давления на свидетелей и незаконную лоббистскую деятельность за рубежом. Также он должен выплатить почти 6 млн долларов в качестве возмещения ущерба.

Таким образом, общий тюремный срок для Манафорта достиг семи с половиной лет. Он должен был быть освобожден из тюрьмы 4 ноября 2024 года. Обвинения касались его работы, связанной с Украиной в период с 2006 по 2015 год.

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Теги: США, тюрьма, адвокат, Трамп, домашний арест, Дональд Трамп, Пол Манафорт
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Источник: korrespondent.net

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