Манафорта отпустили под домашний арест из-за коронавируса – СМИ

Адвокат Пола Манафорта подтвердил, что его подзащитного отпустили под домашний арест, но отказался от дальнейших комментариев.

Пол Манафорт должен был быть освобожден из тюрьмы 4 ноября 2024 года

Бывший руководитель предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пол Манафорт, приговоренный судом к семи годам тюрьмы, был переведен под домашний арест на фоне опасений относительно коронавируса COVID-19 в исправительных учреждениях. Об этом в среду, 13 мая, сообщает ABC News со ссылкой на два собственных источника.

По их словам, Манафорт покинул тюрьму в штате Пенсильвания сегодня утром.

Отмечается, что адвокат Пола Манафорта подтвердил, что его подзащитного отпустили под домашний арест, но отказался от дальнейших комментариев.

Напомним, 8 марта 2019 года 71-летний Манафорт был приговорен почти к четырем годам тюрьмы судом в штате Вирджиния по обвинению в налоговых махинациях и банковском мошенничестве. Также он был обязан выплатить 50 тысяч долларов штрафа и еще 24 млн долларов в качестве возмещения убытков.

Позже суд в Вашингтоне приговорил Манафорта более чем к 3,5 годам тюрьмы за оказание давления на свидетелей и незаконную лоббистскую деятельность за рубежом. Также он должен выплатить почти 6 млн долларов в качестве возмещения ущерба.

Таким образом, общий тюремный срок для Манафорта достиг семи с половиной лет. Он должен был быть освобожден из тюрьмы 4 ноября 2024 года. Обвинения касались его работы, связанной с Украиной в период с 2006 по 2015 год.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet