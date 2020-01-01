В ФБР заявили о взломе американских организаций, проводящих исследования в области коронавируса.

ФБР сообщило о кибер-атаках на организации criminalelement.com

Федеральное бюро расследований США обвинило Китай в попытках незаконно получить информацию об исследованиях коронавируса, которые проводят американские организации, сообщили в пресс-службе ФБР.

Наиболее вероятными целями для кибер-атак назвали секторы здравоохранения, фармацевтики и компании, проводящие исследования COVID-19..

"ФБР расследует взлом американских организаций, проводящих исследования в области COVID-19, совершенный связанными с КНР кибер-субъектами и охотниками за данными. Эти лица были замечены в попытках выявить и незаконно получить ценные данные интеллектуальной собственности и данные о состоянии здоровья общественности, связанные с вакцинами, лечением и тестированием", - говорится в заявлении.

Дополнительные технические детали, касающиеся угрозы со стороны Китая, ФБР пообещала опубликовать в ближайшие дни.

Также американский президент Дональд Трамп заявлял, что Китай может столкнуться с последствиями, если будет доказано, что он сознательно допустил вспышку коронавируса.

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