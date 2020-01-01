Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На дне океана нашли остатки корабля, пережившего две мировых войны

Комментариев: 0
Корабль пустили на воду в 1914 году. Затонул он в 40-ых годах после торпедного удара во время учений.
Корабль пустили на воду в 1914 году
Корабль пустили на воду в 1914 году
Search Inc
 
Исследователи из США нашли у побережья Гавайев останки военного корабля Невада, который пережил две мировые войны, сообщила компания Ocean Infinity.
 
 
"Боевой корабль-ветеран, который участвовал в обеих мировых войнах и использовался для испытаний атомного оружия, обнаружили в Тихом океане с помощью современных поисковых технологий", - говорится в сообщении.
 
Корабль обнаружили в 120 километрах к юго-западу от бухты Перл-Харбор, на глубине 4,7 километра. Поднимать обломки боевого судна пока не планируют.
 
Линкор Невада спустили на воду еще в 1914 году. Он стал вторым кораблем, названным в честь штата США. В конце Первой мировой войны был одним из кораблей, который сопровождал тогдашнего президента США Вудро Вильсона во время визита в Европу.
 
Во время Второй мировой Невада был одним из кораблей, который стоял в бухте Перл-Харбор во время нападения Японии в декабре 1941-го. Тогда его серьезно повредили, он затонул на мели, но позже был восстановлен. Линкор участвовал в ряде военно-морских операций времен Второй мировой, в частности высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года.
 
После войны корабль превратили в объект испытаний ядерного оружия. В итоге в 1948-м он затонул вследствие торпедного удара во время военных учений.
 
 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, океан, корабль, исследования
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь