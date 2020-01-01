На дне океана нашли остатки корабля, пережившего две мировых войны

Корабль пустили на воду в 1914 году. Затонул он в 40-ых годах после торпедного удара во время учений.

Корабль пустили на воду в 1914 году Search Inc

Исследователи из США нашли у побережья Гавайев останки военного корабля Невада, который пережил две мировые войны, сообщила компания Ocean Infinity.

"Боевой корабль-ветеран, который участвовал в обеих мировых войнах и использовался для испытаний атомного оружия, обнаружили в Тихом океане с помощью современных поисковых технологий", - говорится в сообщении.

Корабль обнаружили в 120 километрах к юго-западу от бухты Перл-Харбор, на глубине 4,7 километра. Поднимать обломки боевого судна пока не планируют.

Линкор Невада спустили на воду еще в 1914 году. Он стал вторым кораблем, названным в честь штата США. В конце Первой мировой войны был одним из кораблей, который сопровождал тогдашнего президента США Вудро Вильсона во время визита в Европу.

Во время Второй мировой Невада был одним из кораблей, который стоял в бухте Перл-Харбор во время нападения Японии в декабре 1941-го. Тогда его серьезно повредили, он затонул на мели, но позже был восстановлен. Линкор участвовал в ряде военно-морских операций времен Второй мировой, в частности высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года.

После войны корабль превратили в объект испытаний ядерного оружия. В итоге в 1948-м он затонул вследствие торпедного удара во время военных учений.

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