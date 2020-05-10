Люди просто перестанут бояться. Как победить Covid

Ученые полагают, что люди могут настолько устать от ограничений, что объявят пандемию законченной до того, как медикам удастся найти вакцину или эффективное лечение.

Весь мир устал от ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Американское издание The New York Times пишет, что различные эпидемии в истории человечества заканчивались обычно двумя способами: болезнь шла на спад усилиями медиков либо люди сами преодолевали страх перед заболеванием. И, по мнению ученых, пандемия нового коронавируса может закончиться по второму сценарию. Люди просто устанут от постоянной паники и буду учиться жить с болезнью.

Эпидемия страха

Страх перед болезнью не менее опасен, чем сама болезнь. Один из таких примеров описывает доктор Сьюзан Мюррей из Королевского колледжа хирургов в Дублине. В 2014 году она работала в сельской больнице в Ирландии. А в это время в Западной Африке бушевала эпидемия лихорадки Эбола, которая уже унесла больше десяти тысяч жизней и была очень заразна.

В Ирландии нарастало общественное напряжение, несмотря на то, что не было зафиксировано ни одного случая болезни. В больницах Дублина медики были в панике из-за того, что у них не было защитного снаряжения. Однажды в отделение неотложной помощи привезли пациента, который был родом из страны, где бушевала Эбола. Никто из медперсонала не захотел к нему приближаться. Осмотреть его согласилась только доктор Мюррей. Оказалось, что у пациента была последняя стадия рака, и через несколько дней он умер.

“Страх может нанести ужасный вред людям даже в тех местах, где не было ни одного случая инфицирования. А эпидемия страха может иметь гораздо худшие последствия, когда она осложняется вопросами расы, социального положения и языка”, - вспоминает тот случай Мюррей.

Похожая ситуация была зафиксирована и в Украине в пандемию коронавируса. Во Львовской области из-за воспаление аппендикса умер 23-летний парень. Пять дней парень жаловался на невыносимую боль, а ему выписывали обезболивающее. Родственники уверены, что врачи боялись коронавируса, поэтому не осмотрели пациента, как следует.

Пример испанского гриппа

Эпидемия испанского гриппа в 1918—1919 годах унесла от 50 до 100 миллионов жизней. Тогда пандемию удалось победить социальными методами: карантином, дистанцированием и глобальной реформой медицины.

“Первая мировая война закончилась. Люди были готовы к новому началу, новой эре и стремились положить конец кошмарам болезней и войн”, — говорит историк из Йельского университета Фрэнк Сноуден.

Со временем этот грипп превратился в более легкую сезонную форму. И о том страхе, который был с ним связан, постепенно забыли. И саму пандемию испанки 1918 года до недавнего времени вспоминали редко.

По мнению ученых, в случае с коронавирусом социальный фактор может преобладать над медицинским. В первую очередь, дело в психологии. Люди могут настолько устать от ограничений, что объявят пандемию законченной до того, как медикам удастся найти вакцину или эффективное лечение.

Другая причина — надвигающийся из-за ограничений экономический кризис. Историк из Гарварда Аллан Брандт говорит, что “многие вопросы о так называемом конце COVID-19 определяются не медицинскими данными, а социально-политическими и экономическими процессами”.

Ученые сходятся на том, что пандемия коронавируса не закончится внезапно. Люди могут научиться жить с болезнью, но “это будет долгим и трудным процессом”.

Контролировать страх

Психологи отмечают, что у некоторых людей страх заболеть настолько силен, что им становится трудно справиться с повседневной жизнью — даже будучи физически здоровыми. Порой даже результаты медицинских исследований не могут убедить их в том, что все в порядке и причин для волнения на самом деле нет. В таких случаях может возникать постоянный страх или убеждение, что у человека есть серьезная недиагностированная медицинская болезнь.

Такое состояние называется “ипохондрия”, что происходит от греческого понятия “область тела под ребрами” — в античности считалось, что между желудком и передней грудной клеткой человека находится “вместилище страхов”.

Ипохондрия предполагает не просто то, что человек беспокоится о возможности заболеть, а уверенность в том, что он уже серьезно болен и вряд ли кто-то сможет ему помочь. Иногда людей с тревожностью о здоровье могут не воспринимать серьезно, хотя они не являются симулянтами и не пытаются привлечь таким образом внимание.

Ситуация с коронавирусом очень сильно влияет на людей с ипохондрией. У них могут появляться параноидальные мысли. Несмотря на то, что они могут осознавать, что эти мысли иррациональны, постоянный поток новостей о коронавирусе и отсутствие должной реакции со стороны государственных органов очень сильно влияют на обострение их состояния.