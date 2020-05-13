COVID-19: в Италии вылечилась половина заболевших

За сутки от инфекции скончались 195 итальянцев, а общее число летальных исходов превысило 31 тысячу.

Солдаты проводят дезинфекцию в одной из церквей Рима

В Италии число вылечившихся от коронавируса COVID-19 превысило общее количество инфицированных в стране за все время пандемии. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на данные службы гражданской обороны в среду, 13 мая.

Так, согласно данным из 222 104 инфицированных выздоровел 112 541 человек. При этом за последние сутки вылечились 3 502 человека, а заразились 888. Во вторник сообщалось о 1402 новых заражениях в Италии.

Также за минувшие сутки от коронавируса скончались 195 человек (накануне – 172), а общее число летальных исходов достигло 31 106.

Количество пациентов в отделениях интенсивной терапии продолжает снижаться – до 893 в среду, по сравнению с 952 во вторник и 999 в понедельник.

Напомним, власти Италии приняли решение досрочно начать вторую фазу смягчения карантинных ограничений. С 18 мая в стране откроются бары, рестораны, парикмахерские, салоны красоты и другие заведения.

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