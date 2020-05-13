В Кремле документы дезинфицируют спреями – Песков

В Кремле все говорят друг с другом по различным видам связи, используют индивидуальные средства защиты, потому что "вирус этот абсолютно кровожадный", отметил Дмитрий Песков.

В администрации президента России в связи с пандемией коронавируса COVID-19 проводится обработка дезинфицирующими спреями всех документов. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал в интервью изданию Коммерсантъ, опубликованном в среду, 13 мая.

"У нас нет сейчас никаких больших совещаний, все говорят друг с другом по различным видам связи, все используют индивидуальные средства защиты, друг к другу в кабинеты не ходят, – отметил он. – Документы, входящие-исходящие, обрабатываются специальными дезинфицирующими спреями".

Накануне стало известно, что у самого Пескова обнаружили коронавирус и он был госпитализирован. По его словам, после 1 мая из-за того, что у одного из его коллег был выявлен вирус, он ушел на самоизоляцию и работал из дома.

"Вирус действительно очень опасен, легко передается от человека человеку, и уберечься от него гарантированно очень и очень сложно. Единственный путь – и это надо понимать тем, у кого есть отягчающие обстоятельства в виде хронических болезней и кто относится к старшей возрастной группе, – надо сидеть дома, избегать контактов с внешним миром", – подчеркнул Песков и добавил, что "вирус этот абсолютно кровожадный".

Как известно, Россия вышла на второе место в мире по заражениям коронавирусом. За сутки 12 мая COVID-19 выявили еще о 10028 россиян, а их общее число превысило 240 тысяч.

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