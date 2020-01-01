Козак в Берлине "конструктивно" обсудил Донбасс

Консультации в Германии дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров в нормандском формате и в трехсторонней Контактной группе в Минске, пояснил Дмитрий Козак.

Дмитрий Козак считает, что он успешно съездил в Берлин

В Берлине состоялись "конструктивные" консультации по урегулированию на востоке Украины, были достигнуты соглашения о взаимных дальнейших действиях. Об этом сказал заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает ТАСС в среду, 13 мая.

"Эти консультации дадут дополнительный импульс для интенсификации переговоров и в нормандском формате, и в трехсторонней Контактной группе в Минске. Будут даны соответствующие сигналы", – сказал Козак.

Он отметил, что диалог в Берлине прошел в "конструктивном, деловом ключе".

"Достигли соглашения о взаимных дальнейших действиях по мирному урегулированию конфликта на Украине, по решению множества непростых задач, которые требуют решения во взаимодействии с представителями Донбасса, представителями Украины в нормандском формате", – добавил российский чиновник.

При этом Козак напомнил, что конкретные решения должны приниматься в рамках трехсторонней Контактной группы или нормандского формата. "Это были двусторонние консультации, оценка текущей ситуации и взгляд на будущее", – пояснил он.

Напомним, в марте Дмитрий Козак заявлял, что в Минске согласовали новый механизм урегулирования конфликта на Донбассе. По его словам, этот механизм предполагает создание переговорной площадки с участием нормандской четверки и сторон конфликта.

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