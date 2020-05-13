В Нигере уничтожили 75 боевиков группировки "Боко харам"

Против боевиков выступили военнослужащие Нигера, Нигерии и многонациональные коалиционные силы.

На юго-востоке Нигера военные провели две операции в регионе Диффа, уничтожив не менее 75 членов радикальной группировки "Боко харам". Об этом в среду, 13 мая, сообщает Синьхуа со ссылкой на Министерство обороны Нигера.

Отмечается, что объединенные войска Нигера и Нигерии в понедельник утром нанесли воздушный и артиллерийский удар по опорному пункту боевиков в Диффе, ликвидировав по меньшей мере 50 членов группировки "Боко харам".

А во второй половине того же дня отряд коалиционных сил вступил в столкновение с боевиками на юге региона. При помощи ВВС Нигера военнослужащие убили 25 мятежников и захватили большую партию оружия и транспортные средства.

С момента создания в 2002 году группировка "Боко харам" часто совершала нападения на гражданских лиц и солдат в районе бассейна озера Чад и представляла угрозу безопасности Нигера, Нигерии, Чада, Камеруна и других стран. В июле 2016 года эти государства начали совместные действия против "Боко харам".

Напомним, в начале мая объединенные силы военных Нигера и Нигерии в ходе спецоперации уничтожили 50 боевиков "Боко харам".

Также сообщалось, что на западе Нигера при нападении боевиков на лагерь погибли 89 военных. Это были самые большие потери среди военнослужащих в стране за последние несколько лет.

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