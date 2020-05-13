Байден опережает Трампа в предвыборной гонке

Бывший вице-президент пользуется большей популярностью у женщин, темнокожих людей и жителей страны старше 45 лет.

Байдена поддерживают больше избирателей, чем Трампа

Кандидат в президенты США от Демократической партии, бывший вице-президент Джо Байден опередил действующего американского лидера Дональда Трампа в предвыборной гонке на 5%. Об этом, в среду, 13 мая, сообщил телеканал CNN со ссылкой на рейтинг общенациональной поддержки избирателей (SSRS).

Согласно данным исследования, 51% опрошенных поддерживает Байдена, в то время как Трампу отдают предпочтение 46% избирателей.

Также, авторы исследования отмечают, что Байден пользуется большей популярностью у женщин, а Трампа на выборах готовы поддержать мужчины.

Отличия электората кандидатов на этом не заканчиваются. Если представителя демократов больше поддерживает темнокожее население Соединенных Штатов и люди за 40, Трамп нравится белокожему электорату и молодежи.

Главным преимуществом американского лидера перед кандидатом от демократов избиратели назвали экономические компетенции - 54% опрошенных. А вот в вопросе борьбы с пандемией коронавируса респонденты отдали предпочтение оппоненту президента - 51%.

Сообщается, что общее количество респондентов, негативно относящихся к Дональду Трампу, - 55%, к Джо Байдену - 46%.

Выборы 46-го президента США должны состояться 3 ноября 2020 года.

Ранее сообщалось, что бывший вице-президент США Джо Байден начал собирать переходную команду Белого дома, чтобы быстро собрать штат в случае, если он победит на президентских выборах 2020 года.

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