Трамп изучит законопроект о санкциях против Китая

По словам американского лидера, он еще не видел законопроект, предусматривающий введение санкций против Пекина из-за распространения коронавирусной инфекции.

Президент США Дональд Трамп намерен рассмотреть законопроект сенатора Линдси Грэма о введении санкций в отношении Китая. Об этом, в среду, 13 мая, сообщает пресс-служба Белого дома.

Инициатива предполагает возможность введения санкций против КНР, если Пекин "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса нового типа.

"Я уважаю Линдси Грэми и обязательно изучу этот законопроект", - заявил Трамп.

Ранее в Конгресс был внесен законопроект Об ответственности за COVID-19, который позволяет президенту США Дональду Трампу ввести санкции в отношении Китая.

Известно, что Пекин выразил протест в связи с внесением в сенат США проекта закона, который предусматривает введение против Пекина пакета санкций из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

"Цель настойчивых призывов провести расследования, в основе которых заведомо лежит презумпция виновности, - переложить ответственность за неуклюжее реагирование на эпидемию коронавируса на Китай. Мы считаем, что это в высшей степени аморально", - подчеркнул официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, сообщил ТАСС.

Также власти Китая заявили, что готовы отказаться от торговой сделки с США из-за обвинений Вашингтона по коронавирусу.

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