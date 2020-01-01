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От COVID-19 погибло более 297 тысяч человек

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Количество людей, заразившихся коронавирусом, почти достигло отметки в 4 млн 350 тысяч человек.
Коронавирус продолжает распространяться
Коронавирус продолжает распространяться

Количество умерших в мире от коронавируса по состоянию на 08:40 четверга достигло 297 226 человек, увеличившись за сутки более, чем на пять тысяч. Такие данные приводит американский университет Джонса Хопкинса, отслеживающий статистику по коронавирусу.

Всего в мире, по данным университета, насчитывается 4 млн 348 тыс. 246 инфицированных коронавирусом, рост за сутки составил 85 тыс. 870 случаев заражения.

Излечились более 1,5 млн человек.

Более 100 тыс. инфицированных зарегистрировано в США - 1 млн 390 тыс. 746 (84 133 скончавшихся), России – 242 271 (2 212 скончавшихся), Великобритании - 230 985 (33 264).

Всего в мире коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

Онлайн-карта распространения коронавируса

Ранее сообщалось, что в Италии вылечилась половина заболевших коронавирусом.

 

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Теги: статистика, погибли, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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