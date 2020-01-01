На лайнерах в США застряли более 60 тысяч человек

Из-за карантинных ограничений в США на берег не могут сойти члены экипажей 91 судна. За ситуацией следит береговая охрана.

На 91 круизном судне в водах США застряли более 60 тысяч человек twitter.com/sselenistan

На борту 91 круизного лайнера в территориальных водах США из-за карантина застряли около 61,1 тысячи членов экипажей. Об этом со ссылкой на береговую охрану сообщает CNN в четверг, 14 мая.

"Береговая охрана осуществляет мониторинг 23 круизных кораблей, которые закреплены в водах США, на борту примерно 13 200 членов экипажа, и 24 круизных судна, пришвартованных в портах США, на борту которых примерно 14 400 членов экипажа", - информировал представитель береговой охраны Барри Лейн .

При этом в водах США находятся еще 44 круизных судна с примерно 33 500 членами экипажа. Пассажиров на них нет.

Лайнеры застряли из-за правил, установленных Центром США по контролю и профилактике заболеваний, после вспышек коронавируса, произошедших на борту.

Напомним, что украинцев на лайнерах возле берегов США готовят к эвакуации. Посольство Украины сотрудничает с компаниями-судовладельцами и Госдепом США, чтобы скорее вернуть украинских граждан домой.

Также была показана "атмосфера отчаяния" на закрытом лайнере. Персонал закрытого на карантин корабля опасается за свое здоровье и не получает зарплату, а также не знает, когда сможет вернуться домой.

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