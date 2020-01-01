Песков рассказал, как переносит коронавирус

У пресс-секретаря президента России двусторонняя пневмония. Песков назвал вирус "абсолютно кровожадным".

У пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, который заразился коронавирусом, двусторонняя пневмония. Об этом он сообщил изданию Коммерсантъ.

"И тут еще особенность в том, что твои легкие не столько сам вирус пожирает, сколько твой же организм. То есть начинается гормональный шторм, и иммунная система пытается этот вирус победить. И вместе с вирусом начинает пожирать легкие. И отсюда эффект этого "матового стекла". Это может привести к тромбозу легких", - сказал Песков.

Он рассказал, что его семья, которую он заразил, сидела полтора месяца дома со всеми мерами предосторожности.

Песков отметил, что при заболевании коронавирусом у каждого человека остается "доля непредсказуемости", поскольку протекание болезни связано с индивидуальными особенностями. При этом главное в борьбе с инфекцией - "не пропустить" развития осложнений, указал Песков, поскольку "вирус этот абсолютно кровожадный". По его словам, "как минимум" стоит удостовериться, нет ли угрозы для легких.

Напомним, 30 апреля стало известно, что коронавирус обнаружили у российского премьер-министра Михаила Мишустина.

Стоит отметить, что на днях Россия вышла на второе место по заболеванию в мире. Она обошла в списке Испанию, которая перестала включать в статистику тестирование на антитела.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet