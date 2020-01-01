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Свечение океана в Калифорнии удивило соцсети

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Биолюминесценцию микроорганизмов можно наблюдать в местах теплых тропических вод мирового океана.

В Южной Калифорнии на побережье Тихого океана уже несколько дней наблюдаются свечение волн во время движения воды.  Местные жители публикуют видео явления в соцсетях.

Свечение возникает из-за явления биолюминесценции - способности микроорганизмов светиться. Свечение излучает планктон. Возникает это явление под действием движения воды.

 
 
 
 
Также Корреспондент писал, что ученых озадачил "гул Земли" из глубин океана.
 

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Теги: США, океан, природа, видео, феномен, природные явления
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Источник: korrespondent.net

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