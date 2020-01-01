Свечение океана в Калифорнии удивило соцсети
Биолюминесценцию микроорганизмов можно наблюдать в местах теплых тропических вод мирового океана.
В Южной Калифорнии на побережье Тихого океана уже несколько дней наблюдаются свечение волн во время движения воды. Местные жители публикуют видео явления в соцсетях.
Свечение возникает из-за явления биолюминесценции - способности микроорганизмов светиться. Свечение излучает планктон. Возникает это явление под действием движения воды.
Ранее сообщалось, что самый глубокий ледяной каньон Земли начал таять.
Также Корреспондент писал, что ученых озадачил "гул Земли" из глубин океана.
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