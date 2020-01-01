Свечение океана в Калифорнии удивило соцсети

Биолюминесценцию микроорганизмов можно наблюдать в местах теплых тропических вод мирового океана.

В Южной Калифорнии на побережье Тихого океана уже несколько дней наблюдаются свечение волн во время движения воды. Местные жители публикуют видео явления в соцсетях.

Свечение возникает из-за явления биолюминесценции - способности микроорганизмов светиться. Свечение излучает планктон. Возникает это явление под действием движения воды.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet