Какие праздники 14 мая 2020: приметы и знаменитые именинники
День независимости Израиля, День вазелина, День печенья с пахтой, а также дни рождения Джорджа Лукаса, Святослава Вакарчука и Марка Цукерберга – 14 мая богат на самые разные события.
14 мая - это 134-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 231 день.
Какие праздники 14 мая
- День рождения вазелина, мазеобразной жидкости без запаха и вкуса.
- День смешных нелепиц
- День танцев как цыпленок в США
- День памяти благоверной Тамары в Грузии. Тамароба - национальный грузинский праздник. Во всех православных храмах страны проходят торжественные молебны.
- День независимости Парагвая. Отмечают парадами, концертами, фейерверками, барбекю. Первыми европейцами, ступившим на землю, где сейчас находится Парагвай, были испанцы. Это произошло в 1516 году. Первое поселение - Асунсьон - было основано в 1537. Асунсьон стал центром испанской колониальной провинции Парагвай.
- День провозглашения Декларации о независимости в Израиле. 14 мая 1948 года Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства. Провозглашение было сделано в 16:00 14 мая 1948 года, за восемь часов до окончания британского мандата на Палестину, в здании музея, бывшем доме Меира Дизенгофа на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве. Время было выбрано с тем, чтобы церемония могла закончиться до наступления субботы. Выбор места определялся желанием избежать религиозной или партийной подоплеки и предпочтением менее заметного и помпезного здания из опасений перед возможной бомбежкой. Приглашения на церемонию провозглашения независимости были разосланы с посыльными утром 14 мая с просьбой хранить событие в секрете.
- День печенья с пахтой в США
- День антитабачной фетвы в Иране
- День объединения в Либерии
- День инженера в Чили
- День Камузу в Малави. Хастингс Камузу Банда - лидер борьбы за независимость Малави, первый президент страны.
- День национального марша Звезды и полосы навсегда в США
- День денима в Канаде
- День фрилансера в РФ
Что произошло 14 мая
- 1607 - Англичане основали свое первое постоянное поселение в Америке - Джеймстаун.
- 1783 - В правление Екатерины II издан указ о закрепощении крестьян в Украине.
- 1796 - Английский хирург Эдвард Дженнер сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему Джеймсу Фиппсу.
- 1835 - Вышла в свет Сказка о рыбаке и рыбке, написанная А.C. Пушкиным.
- 1878 Название "вазелин" запатентовано как торговая марка. Это средство изобрел эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чезбро.
- 1900 - в Париже открылись II Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины. Первой чемпионкой стала англичанка Шарлотта Купер.
- 1905 - В Севастополе, к 50-летию героической обороны города, открылась панорама Оборона Севастополя художника Ф. А. Рубо.
- 1908 - Уилбур Райт взял на борт первого в мире пассажира аэроплана - Чарльза У. Фэрнаса и совершил полет на 600 метров, длившийся 28,6 секунды.
- 1924 - Английская палата лордов приступила к обсуждению предложения ввести в стране экзамены на получение водительских прав.
- 1948 - Провозглашение независимости государства Израиль.
- 1975 - Киевское Динамо впервые завоевало футбольный Кубок Кубков.
Кто родился 14 мая
- 1836 - Вильгельм Стейниц, немецкий шахматист, первый чемпион мира.
- 1944 - Джордж Лукас, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист.
- 1961 - Тим Рот, английский киноактер.
- 1969 - Кейт Бланшетт, австралийская киноактриса.
- 1971 - Софья Коппола, американский кинорежиссер, обладательница Оскара.
- 1975 - Святослав Вакарчук, украинский музыкант, лидер группы Океан Ельзи.
- 1984 - Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор социальной сети Facebook.
Церковный праздник
Сегодня День памяти пророка Иеремии. Иеремия - один из четырех великих пророков, которые упоминаются в Ветхом Завете. Он сделал несколько крупных пророчеств, в том числе и о нападении на Иерусалим Навуходоносора, и все они сбылись.
Народный праздник
В народе День памяти пророка Иеремии называется Еремей Запрягальник. В этот день было принято заниматься пахотными работами, отсюда праздник и получил название Запрягальник. Считалось, что в этот день сам пророк Иеремия спускается с небес, чтобы помочь работающим в полях.
Также сегодня - последний день встречи весны, или Пролетье, когда из теплых краев прилетают стрижи - последние из перелетных птиц и предвестники лета.
Приметы и традиции 14 мая
- Если 14 мая Луна убывает - урожай пропадет, если растет - то уродится сполна, а если день выпадает на полнолуние - самое время сеять пшеницу и рожь.
- На Еремея Запрягальника не принято одалживать зерно и инструменты, иначе не будет урожая.
- Чем более ясная погода с утра, тем жарче будет лето.
Именины
Сегодня именины отмечают: Акакий, Бонифатий, Добеслав, Герасим, Ефим, Еремей, Игнат, Макар, Матвей, Нина, Пафнутий, Тамара.
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