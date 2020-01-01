Какие праздники 14 мая 2020: приметы и знаменитые именинники

Обо всех интересных и необычных праздниках и самых актуальных событиях, произошедших 14 мая, рассказываем в материале Korrespondent.net.

День независимости Израиля, День вазелина, День печенья с пахтой, а также дни рождения Джорджа Лукаса, Святослава Вакарчука и Марка Цукерберга – 14 мая богат на самые разные события.

14 мая - это 134-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 231 день.

Какие праздники 14 мая

День рождения вазелина, мазеобразной жидкости без запаха и вкуса.

День смешных нелепиц

День танцев как цыпленок в США

День памяти благоверной Тамары в Грузии. Тамароба - национальный грузинский праздник. Во всех православных храмах страны проходят торжественные молебны.

День независимости Парагвая. Отмечают парадами, концертами, фейерверками, барбекю. Первыми европейцами, ступившим на землю, где сейчас находится Парагвай, были испанцы. Это произошло в 1516 году. Первое поселение - Асунсьон - было основано в 1537. Асунсьон стал центром испанской колониальной провинции Парагвай.

День провозглашения Декларации о независимости в Израиле. 14 мая 1948 года Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства. Провозглашение было сделано в 16:00 14 мая 1948 года, за восемь часов до окончания британского мандата на Палестину, в здании музея, бывшем доме Меира Дизенгофа на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве. Время было выбрано с тем, чтобы церемония могла закончиться до наступления субботы. Выбор места определялся желанием избежать религиозной или партийной подоплеки и предпочтением менее заметного и помпезного здания из опасений перед возможной бомбежкой. Приглашения на церемонию провозглашения независимости были разосланы с посыльными утром 14 мая с просьбой хранить событие в секрете.

День провозглашения Декларации о независимости в Израиле. grajdanka.ru

День печенья с пахтой в США

День антитабачной фетвы в Иране

День объединения в Либерии

День инженера в Чили

День Камузу в Малави. Хастингс Камузу Банда - лидер борьбы за независимость Малави, первый президент страны.

День национального марша Звезды и полосы навсегда в США

День национального марша Звезды и полосы навсегда. community.qvc.com

День денима в Канаде

День фрилансера в РФ

Что произошло 14 мая

1607 - Англичане основали свое первое постоянное поселение в Америке - Джеймстаун.

1783 - В правление Екатерины II издан указ о закрепощении крестьян в Украине.

1796 - Английский хирург Эдвард Дженнер сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему Джеймсу Фиппсу.

1835 - Вышла в свет Сказка о рыбаке и рыбке, написанная А.C. Пушкиным.

Сказка о рыбаке и рыбке. Twitter

1878 Название "вазелин" запатентовано как торговая марка. Это средство изобрел эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чезбро.

1900 - в Париже открылись II Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины. Первой чемпионкой стала англичанка Шарлотта Купер.

1905 - В Севастополе, к 50-летию героической обороны города, открылась панорама Оборона Севастополя художника Ф. А. Рубо.

1908 - Уилбур Райт взял на борт первого в мире пассажира аэроплана - Чарльза У. Фэрнаса и совершил полет на 600 метров, длившийся 28,6 секунды.

1924 - Английская палата лордов приступила к обсуждению предложения ввести в стране экзамены на получение водительских прав.

1948 - Провозглашение независимости государства Израиль.

1975 - Киевское Динамо впервые завоевало футбольный Кубок Кубков.

Кто родился 14 мая

1836 - Вильгельм Стейниц, немецкий шахматист, первый чемпион мира.

1944 - Джордж Лукас, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист.

Джордж Лукас. turkaramamotoru.com

1961 - Тим Рот, английский киноактер.

1969 - Кейт Бланшетт, австралийская киноактриса.

1971 - Софья Коппола, американский кинорежиссер, обладательница Оскара.

1975 - Святослав Вакарчук, украинский музыкант, лидер группы Океан Ельзи.

1984 - Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор социальной сети Facebook.

Церковный праздник

Сегодня День памяти пророка Иеремии. Иеремия - один из четырех великих пророков, которые упоминаются в Ветхом Завете. Он сделал несколько крупных пророчеств, в том числе и о нападении на Иерусалим Навуходоносора, и все они сбылись.

Народный праздник

В народе День памяти пророка Иеремии называется Еремей Запрягальник. В этот день было принято заниматься пахотными работами, отсюда праздник и получил название Запрягальник. Считалось, что в этот день сам пророк Иеремия спускается с небес, чтобы помочь работающим в полях.

Также сегодня - последний день встречи весны, или Пролетье, когда из теплых краев прилетают стрижи - последние из перелетных птиц и предвестники лета.

Приметы и традиции 14 мая

Если 14 мая Луна убывает - урожай пропадет, если растет - то уродится сполна, а если день выпадает на полнолуние - самое время сеять пшеницу и рожь.

На Еремея Запрягальника не принято одалживать зерно и инструменты, иначе не будет урожая.

Чем более ясная погода с утра, тем жарче будет лето.

Именины

Сегодня именины отмечают: Акакий, Бонифатий, Добеслав, Герасим, Ефим, Еремей, Игнат, Макар, Матвей, Нина, Пафнутий, Тамара.

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