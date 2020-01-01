Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Какие праздники 14 мая 2020: приметы и знаменитые именинники

Комментариев: 0
Обо всех интересных и необычных праздниках и самых актуальных событиях, произошедших 14 мая, рассказываем в материале Korrespondent.net.
Праздники 14 мая 2020
Праздники 14 мая 2020
pixabay.com

День независимости Израиля, День вазелина, День печенья с пахтой, а также дни рождения Джорджа Лукаса, Святослава Вакарчука и Марка Цукерберга – 14 мая богат на самые разные события.

14 мая - это 134-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 231 день.

Какие праздники 14 мая

  • День рождения вазелина, мазеобразной жидкости без запаха и вкуса.
  • День смешных нелепиц
  • День танцев как цыпленок в США
  • День памяти благоверной Тамары в Грузии. Тамароба - национальный грузинский праздник. Во всех православных храмах страны проходят торжественные молебны.
  • День независимости Парагвая. Отмечают парадами, концертами, фейерверками, барбекю. Первыми европейцами, ступившим на землю, где сейчас находится Парагвай, были испанцы. Это произошло в 1516 году. Первое поселение - Асунсьон - было основано в 1537. Асунсьон стал центром испанской колониальной провинции Парагвай.
  • День провозглашения Декларации о независимости в Израиле. 14 мая 1948 года Давид Бен-Гурион провозгласил создание независимого еврейского государства. Провозглашение было сделано в 16:00 14 мая 1948 года, за восемь часов до окончания британского мандата на Палестину, в здании музея, бывшем доме Меира Дизенгофа на бульваре Ротшильда в Тель-Авиве. Время было выбрано с тем, чтобы церемония могла закончиться до наступления субботы. Выбор места определялся желанием избежать религиозной или партийной подоплеки и предпочтением менее заметного и помпезного здания из опасений перед возможной бомбежкой. Приглашения на церемонию провозглашения независимости были разосланы с посыльными утром 14 мая с просьбой хранить событие в секрете.
День провозглашения Декларации о независимости в Израиле. grajdanka.ru
 
  • День печенья с пахтой в США
  • День антитабачной фетвы в Иране
  • День объединения в Либерии
  • День инженера в Чили
  • День Камузу в Малави. Хастингс Камузу Банда - лидер борьбы за независимость Малави, первый президент страны.
  • День национального марша Звезды и полосы навсегда в США
День национального марша Звезды и полосы навсегда. community.qvc.com
 
  • День денима в Канаде
  • День фрилансера в РФ

Что произошло 14 мая

  • 1607 - Англичане основали свое первое постоянное поселение в Америке - Джеймстаун.
  • 1783 - В правление Екатерины II издан указ о закрепощении крестьян в Украине.
  • 1796 - Английский хирург Эдвард Дженнер сделал успешную прививку от оспы восьмилетнему Джеймсу Фиппсу.
  • 1835 - Вышла в свет Сказка о рыбаке и рыбке, написанная А.C. Пушкиным.
Сказка о рыбаке и рыбке. Twitter 
 
  • 1878  Название "вазелин" запатентовано как торговая марка. Это средство изобрел эмигрировавший в Америку англичанин Роберт Чезбро.
  • 1900 - в Париже открылись II Олимпийские игры. В них впервые приняли участие женщины. Первой чемпионкой стала англичанка Шарлотта Купер.
  • 1905 - В Севастополе, к 50-летию героической обороны города, открылась панорама Оборона Севастополя художника Ф. А. Рубо.
  • 1908 - Уилбур Райт взял на борт первого в мире пассажира аэроплана - Чарльза У. Фэрнаса и совершил полет на 600 метров, длившийся 28,6 секунды.
  • 1924 - Английская палата лордов приступила к обсуждению предложения ввести в стране экзамены на получение водительских прав.
  • 1948 - Провозглашение независимости государства Израиль.
  • 1975 - Киевское Динамо впервые завоевало футбольный Кубок Кубков.

Кто родился 14 мая

  • 1836 - Вильгельм Стейниц, немецкий шахматист, первый чемпион мира.
  • 1944 - Джордж Лукас, американский кинорежиссер, продюсер, сценарист.
Джордж Лукас. turkaramamotoru.com
 
  • 1961 - Тим Рот, английский киноактер.
  • 1969 - Кейт Бланшетт, австралийская киноактриса.
  • 1971 - Софья Коппола, американский кинорежиссер, обладательница Оскара.
  • 1975 - Святослав Вакарчук, украинский музыкант, лидер группы Океан Ельзи.
  • 1984 - Марк Цукерберг, основатель и генеральный директор социальной сети Facebook.

Церковный праздник

Сегодня День памяти пророка Иеремии. Иеремия - один из четырех великих пророков, которые упоминаются в Ветхом Завете. Он сделал несколько крупных пророчеств, в том числе и о нападении на Иерусалим Навуходоносора, и все они сбылись.

Народный праздник

В народе День памяти пророка Иеремии называется Еремей Запрягальник. В этот день было принято заниматься пахотными работами, отсюда праздник и получил название Запрягальник. Считалось, что в этот день сам пророк Иеремия спускается с небес, чтобы помочь работающим в полях.

Также сегодня - последний день встречи весны, или Пролетье, когда из теплых краев прилетают стрижи - последние из перелетных птиц и предвестники лета.

Приметы и традиции 14 мая

  • Если 14 мая Луна убывает - урожай пропадет, если растет - то уродится сполна, а если день выпадает на полнолуние - самое время сеять пшеницу и рожь.
  • На Еремея Запрягальника не принято одалживать зерно и инструменты, иначе не будет урожая.
  • Чем более ясная погода с утра, тем жарче будет лето.

Именины

Сегодня именины отмечают: Акакий, Бонифатий, Добеслав, Герасим, Ефим, Еремей, Игнат, Макар, Матвей, Нина, Пафнутий, Тамара.

YouTube 
 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: праздники, праздник, события, приметы, календарь, празднование, именины, Календарь событий
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь