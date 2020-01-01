В ЕС разрабатывают новые правила авиапутешествий

Пассажиров могут обязать носить маски и летать без большого багажа, а авиакомпаниям и аэропортам предлагают реорганизовать регистрацию на рейсы.

Европейских туристов хотят обязать носить защитные маски в самолетах и путешествовать без большого багажа. Об этом говорится в обнародованных Еврокомиссией предложениях по введению новых правил путешествий, сообщает в среду, 13 мая, Reuters.

Целью введения новых правил путешествий назвали возрождение безопасного туризма, который остановился из-за коронавируса.

В документе также предлагается авиакомпаниям и аэропортам реорганизовать регистрацию на рейс, оформление и выдачу багажа для того, чтобы избежать больших скоплений людей.

Кроме того, туристов хотят попросить минимизировать количество движений по салону самолета для уменьшения контактов, в частности с бортпроводниками.

Эти предложения не будут обязательными, однако они могут стать основой для дальнейших действий правительств и авиакомпаний, когда карантинные ограничения будут сняты.

Ранее эксперты предсказали, когда туристы смогут вернуться к свободным путешествиям после пандемии коронавируса. Это произойдет не раньше осени 2020 года.

Также было спрогнозировано будущее путешествий после коронавируса.

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