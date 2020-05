Париж возвращается к нормальной жизни после карантина

Возвращение к жизни французской столицы после ослаблений карантинных мер показали с высоты птичьего полета. Видео записали с дрона. Об этом сообщает Reuters у себя в Twitter.

Читай также: В Париже запретили алкоголь на берегах рек и каналов

Так, во Франции с 11 мая началось смягчение карантина, но необычным образом. Правительство разделило страну на две зоны - “красную“ (северные и северо-восточные районы, включая Париж и окрестности) и “зеленую“ (остальная территория Франции). В “красных“ департаментах запретов останется больше:

В “зеленых“ районах почти отпадет необходимость в пропусках, которые французы в период карантина должны были оформлять для того, чтобы перемещаться вне дома.

Drone footage shows how life has resumed in Paris pic.twitter.com/PUTD8dPoC6