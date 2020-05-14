Париж возвращается к нормальной жизни после карантина

В сети появилось видео с дрона.

Возвращение к жизни французской столицы после ослаблений карантинных мер показали с высоты птичьего полета. Видео записали с дрона. Об этом сообщает Reuters у себя в Twitter.

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Так, во Франции с 11 мая началось смягчение карантина, но необычным образом. Правительство разделило страну на две зоны - “красную“ (северные и северо-восточные районы, включая Париж и окрестности) и “зеленую“ (остальная территория Франции). В “красных“ департаментах запретов останется больше:

останутся закрытыми средние школы, парки,

продолжат действовать некоторые ограничения на поездки.

В “зеленых“ районах почти отпадет необходимость в пропусках, которые французы в период карантина должны были оформлять для того, чтобы перемещаться вне дома.

Drone footage shows how life has resumed in Paris pic.twitter.com/PUTD8dPoC6 — Reuters (@Reuters) May 14, 2020

Отметим, что общее количество погибших от коронавируса во Франции достигло уже 27 074 человек.

Напомним, ранее во Франции открыли школы после двух месяцев карантина. Теперь 1,5 млн учеников возвращаются на учебу, но с ограничениями - в классах должны придерживаться правил социальной дистанции и гигиены.

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