В Европарламенте поддержали упрощение визового режима с Беларусью

Евродепутаты проголосовали за снижение стоимости "шенгена" для белорусов и сокращение периода ожидания решения о выдаче визы.

Европарламент проголосовал за упрощение процедуры выдачи виз гражданам Беларуси, а также реадмиссию граждан Беларуси, находящихся без разрешения. Об этом сообщает DW в четверг, 14 мая.

За упрощение процедуры выдачи виз проголосовали 634 евродепутата, "против" были 48 парламентариев, воздержались четверо. За соглашение о реадмиссии проголосовали 560 евродепутатов, 117 высказались против, а 13 воздержались.

Отметим, что визовое соглашение предусматривает взаимное упрощение визовых процедур для широкой категории граждан и снижение сбора. Также будет обеспечено право граждан обращаться за получением виз как в посольства европейских стран, так и в визовые центры.

Согласно соглашению, стоимость "шенгена" для белорусов снизится до 35 евро, а решение о выдаче визы будут приниматься не более 10 дней (в случае дополнительной проверки срок может вырасти до 30 дней). Многие категории граждан в зависимости от цели поездки смогут обращаться за визой без уплаты сбора и получать многократные визы с более длительным сроком действия в упрощенном порядке.

Кроме того, все визовые заявления должны будут рассматривать в течение 10 календарных дней. Если заявление потребует дополнительной проверки, этот срок могут увеличивать до 30 дней. Срок рассмотрения заявления могут сократить до двух рабочих дней "в неотложных случаях", но тогда визовый сбор составит 70 евро.

В свою очередь белорусская виза для граждан ЕС также подешевеет до 35 евро. Будет также увеличен перечень оснований для выдачи бесплатных виз в некоммерческих целях. Срок пребывания иностранцев в Беларуси увеличится вдвое: с 90 дней в году (сейчас) до 180.

Документы вступят в силу в первый день второго месяца после даты уведомления сторонами друг другу о завершении процедур ратификации.

Напомним, что Словакия, Чехия и Австрия обсуждают взаимное открытие границ. Сейчас Словакия позволяет въезд только своим гражданам, или людям, которые имеют разрешение на постоянное проживание, все, кто прибывает из-за границы, обязаны пройти 14-дневную обсервацию в государственных учреждениях.

Также сообщалось, что Польша возобновляет выдачу украинцам рабочих виз. В начальный период будут выдавать только визы для выполнения сельскохозяйственных и садоводческих работ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet