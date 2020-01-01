Китай запланировал антиамериканские санкции из-за обвинений по COVID
Речь об антиамериканских санкциях зашла после внесения в Сенат США закона об ограничительных мерах против Китая.
Китай может ввести санкции против четырех американских конгрессменов и двух организаций из-за внесенного в Сенат Конгресса США законопроекта об ограничительных мерах против Пекина, пишет Global Times.
Как известно, накануне в Сенат США внесли законопроект, предусматривающий санкции против КНР, если страна "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса.
В санкционный список Китая также может попасть генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт, который первым подал иск против властей КНР, обвинив их в сокрытии информации о распространении COVID. По информации журналистов, Китай намерен не просто ответить символически, но предпринять контрмеры, которые "будут болезненными" для США.
Отметим, что официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал внесенный в Сенат США законопроект аморальным. По его мнению, данная инициатива "абсолютно игнорирует факты".
Чжао Лицзянь подчеркнул, что с начала пандемии Китай тесно сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
Как писал Корреспондент, Белый дом хочет, чтобы Китай "заплатил" за пандемию коронавируса.
На почве конфликта между странами появилась информация, что Китай готов разорвать торговую сделку с США.
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