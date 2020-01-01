Китай запланировал антиамериканские санкции из-за обвинений по COVID

Речь об антиамериканских санкциях зашла после внесения в Сенат США закона об ограничительных мерах против Китая.

Китай может ввести санкции против четырех американских конгрессменов и двух организаций из-за внесенного в Сенат Конгресса США законопроекта об ограничительных мерах против Пекина, пишет Global Times.

Как известно, накануне в Сенат США внесли законопроект, предусматривающий санкции против КНР, если страна "не будет сотрудничать и не предоставит полный отчет о событиях, которые привели к вспышке" коронавируса.

В санкционный список Китая также может попасть генеральный прокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт, который первым подал иск против властей КНР, обвинив их в сокрытии информации о распространении COVID. По информации журналистов, Китай намерен не просто ответить символически, но предпринять контрмеры, которые "будут болезненными" для США.

Отметим, что официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал внесенный в Сенат США законопроект аморальным. По его мнению, данная инициатива "абсолютно игнорирует факты".

Чжао Лицзянь подчеркнул, что с начала пандемии Китай тесно сотрудничал со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

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