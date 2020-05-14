В США мясо становится элитным продуктом

Мясо все больше становится товаром для богатых, исчезая из обычных продуктовых магазинов.

В США мясо становится менее доступным, чем ранее InfoEda

Из продажи обычных магазинов в США начало пропадать мясо. При этом в премиальных торговых точках, где продукты покупают в основном люди с высокими доходами, складывается противоположная ситуация, сообщило в пятницу, 13 мая, агентство Bloomberg.

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Отмечается, что цены на мясо растут с начала апреля. При этом пандемия коронавируса оказала ограниченное влияние на производство премиальных мясных продуктов. Скот выращивают на органических пастбищах, а переработкой занимаются относительно небольшие заводы или местные мясные магазины. Такое производство предполагает, что соблюдать социальную дистанцию будет легче, а компании с большей готовностью вводят санитарные меры.

Издание отметило, что пандемия выявила социально-экономическое неравенство в США, сильнее затрагивая людей с низкими доходами.

Ведущие производители мяса в США предупреждали о возможном дефиците продукции из-за COVID-19, из-за которого закрылись некоторые крупные фабрики.

Ранее сообщалось, что в Китае растет спрос на искусственное мясо. На спрос отреагировал и рынок. Так, американская компания-производитель заменителей мяса Beyond Meat за короткое время заключила контракт с тысячами кафе Starbucks в Китае.

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