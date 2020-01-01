Ученые выяснили, какой процент населения переболел в Испании и во Франции

Данные исследований значительно отличаются от официальной статистики Минздравов Франции и Испании.

Коронавирусом были заражены 5% испанцев и 4,4% французов. Об этом со ссылкой на исследования ученых сообщают местных СМИ в четверг, 14 мая.

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Институт здравоохранения Карлоса III в Испании проверил почти 70 тысяч человек, пишет El Pais. Самый высокий уровень распространения был зарегистрирован в северной провинции Сория, где значительная доля населения - пожилые люди: там 14,2% жителей контактировали с вирусом. В Мадриде распространение достигло 11,3%, а в Барселоне - 7,1%. В противоположность этому Мурсия, Астурия, Канарские острова, Сеута и Мелилья имеют показатель менее 2%.

Данные соответствуют процентному соотношению людей, имеющих антитела IgG (Иммуноглобулин G), которые требуют более длительного времени, и указывают на то, что этот человек контактировал с вирусом, но нет активной инфекции (тест также выявляет антитела IgM, которые впервые производятся организмом в ответ на вирус, с шестого или седьмого дня после появления симптомов).

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Глава Минздрава Испании Сальвадор Илла заявил, что предварительные выводы подтверждают правильность планов правительства по смягчению карантина.

В свою очередь по результатам исследования Института Пастера во Франции с начала эпидемии коронавирусом заразились 4,4% французов или 2,8 миллиона человек. Это более низкий процент, чем ожидалось, пишет BFMTV. “Интервал неопределенности“ составляет 3-7%.

В столичном Иль-де-Франс и восточном Гран-Эст заразились 9,9% и 9,1% соответственно. В госпитализации нуждались 3,6% всех инфицированных. Умерли 0,7%, при этом наибольшую долю среди умерших составляют люди старше 80 лет. Среднее количество людей, которых заражал один больной, снизилось с 2,9 перед введением жесткого карантина до 0,67 на нынешнем этапе.

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“Чтобы эпидемию можно было контролировать только благодаря иммунитету, он должен быть у 65% населения“, - заявили ученые.

Напомним, в ВОЗ заявили, что COVID-19 может остаться с людьми, как и ВИЧ. Во Всемирной организации здравоохранения считают, что невозможно предсказать будущее нового коронавируса, но считают реальным, что он останется с человеческим сообществом.

Также сообщалось, что ВОЗ назвала два эпицентра пандемии коронавируса. Сейчас центром эпидемии коронавируса стали Южная и Северная Америки, считают в организации.

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