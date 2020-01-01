В Японии пошли на досрочное снятие ограничений

Исключение сделано для нескольких регионов, включая Токио и прилегающие к нему префектуры.

Японцев попросили продолжать работать дистанционно и не ездить по стране

Режим чрезвычайной ситуации досрочно отменен в 39 из 47 префектур Японии по решению центрального правительства. Об этом в четверг, 14 мая, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ на пресс-конференции в Токио.

"Мы снимаем режим ЧС по всей Японии, за исключением семи префектур в регионах Канто, Кансай, а также северной префектуры Хоккайдо", - сказал он.

Вместе с тем Абэ попросил компании по возможности продолжать стимулировать своих сотрудников работать удаленно. Также, по его словам, жителям Японии до конца мая по-прежнему надо воздерживаться от поездок по стране.

При этом режим чрезвычайной ситуации продолжит действовать в Токио и прилегающих к нему префектурах Канагава, Сайтама и Тиба, где проживают 38 млн человек.

Режим чрезвычайной ситуации был введен в Японии в начале апреля до 31 мая, вопрос о дальнейших действиях будет рассматриваться на заседании правительства 21 мая.

Как сообщалось ,ранее Абэ заявлял, что режим чрезвычайной ситуации может быть отменен досрочно, если эксперты сочтут это возможным на основании анализа данных о ситуации с заболевемостью коронавирусом в регионе.

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