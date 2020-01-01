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Лукашенко идет на президентские выборы

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Нынешний лидер Беларуси шестой раз подряд будет участвовать в выборах президента своей страны.
Александр Лукашенко в шестой раз баллотируется в президенты Беларуси
Александр Лукашенко в шестой раз баллотируется в президенты Беларуси
belta.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко подал в Центральную избирательную комиссию документы на регистрацию кандидатом на новых президентских выборах, которые запланированы на август этого года. Об этом в четверг, 14 мая, сообщает ЦИК Беларуси.

Отмечается, что также была зарегистрирована инициативная группа Лукашенко, ее руководитель – глава Федерации профсоюзов Михаил Орда.

По словам главы ЦИК Лидии Ермошиной всего в инициативную группу действующего президента вошло почти 11 тысяч человек.

На данный момент, на выборах президента Беларуси зарегистрированы 14 кандидатов. Помимо Лукашенко, это 11 беспартийных кандидатов, а также представитель Объединенной гражданской партии Владимир Непомнящих и депутат от Либерал-демократической партии Олег Гайдукевич.

Напомним, президентские выборы в Беларуси намечены на 9 августа, несмотря на COVID-19.

Тем временем оппозиция Беларуси считает недопустимыми выборы 9 августа. Они заявили, что сбор подписей за кандидатов невозможен из-за риска заражения коронавирусом.

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Теги: Выборы, Беларусь, Лукашенко, Александр Лукашенко, выборы президента
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Источник: korrespondent.net

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