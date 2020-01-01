Китай разочаровал Трампа

Трамп снова заявил, что Китай должен был остановить коронавирус на своей территории.

“У нас много информации и часть ее неблагоприятна. Но хуже всего то, что вне зависимости от того, попал ли этот вирус из лаборатории или от летучих мышей, он все равно распространялся из Китая, и они должны были остановить его. Они должны были остановить его в источнике распространения“, -настаивает глава Белого дома.

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“Я не знаю, приняли ли они решение, но он вырвался из-под контроля“, - продолжал Трамп, отвечая на реплику журналиста о том, что в Китае якобы могли сознательно принять решение дать вирусу распространиться за границу.

Как известно, США ведут полномасштабное расследование о происхождении и распространении COVID. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.

Параллельно американская разведка сообщила, что вирус “не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован“.