Китай разочаровал Трампа
Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business заявил, что “очень разочарован“ в Китае.“Я очень разочарован в Китае“, - сказал Трамп.
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Комментируя слова ведущей о том, что во время приезда китайской делегации в США в январе представители КНР ничего не сказали о вирусе, Трамп отметил, что COVID-19 “даже не был темой для обс уждения“.
“Я заключил отличную торговую сделку с Китаем и еще чернила не высохли на документе. Никто тогда ничего не понимал. Но я очень разочарован в Китае“, - уточнил он, говоря от подписании первой фазы торговой сделки.
“У нас много информации и часть ее неблагоприятна. Но хуже всего то, что вне зависимости от того, попал ли этот вирус из лаборатории или от летучих мышей, он все равно распространялся из Китая, и они должны были остановить его. Они должны были остановить его в источнике распространения“, -настаивает глава Белого дома.
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“Я не знаю, приняли ли они решение, но он вырвался из-под контроля“, - продолжал Трамп, отвечая на реплику журналиста о том, что в Китае якобы могли сознательно принять решение дать вирусу распространиться за границу.
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