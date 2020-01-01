Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Китай разочаровал Трампа

Комментариев: 0
Власти Китая должны были сдержать распространение коронавируса, но не справились, считает американский президент.
Китай разочаровал Трампа
Китай разочаровал Трампа
EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business заявил, что “очень разочарован“ в Китае.“Я очень разочарован в Китае“, - сказал Трамп.

Читай также: Трамп изучит законопроект о санкциях против Китая ]

Комментируя слова ведущей о том, что во время приезда китайской делегации в США в январе представители КНР ничего не сказали о вирусе, Трамп отметил, что COVID-19 “даже не был темой для обс уждения“.

“Я заключил отличную торговую сделку с Китаем и еще чернила не высохли на документе. Никто тогда ничего не понимал. Но я очень разочарован в Китае“, - уточнил он, говоря от подписании первой фазы торговой сделки.

Трамп снова заявил, что Китай должен был остановить коронавирус на своей территории.

“У нас много информации и часть ее неблагоприятна. Но хуже всего то, что вне зависимости от того, попал ли этот вирус из лаборатории или от летучих мышей, он все равно распространялся из Китая, и они должны были остановить его. Они должны были остановить его в источнике распространения“, -настаивает глава Белого дома.

Читай также: Больницы США отказались от пожароопасных российских аппаратов ИВЛ

“Я не знаю, приняли ли они решение, но он вырвался из-под контроля“, - продолжал Трамп, отвечая на реплику журналиста о том, что в Китае якобы могли сознательно принять решение дать вирусу распространиться за границу.

Как известно, США ведут полномасштабное расследование о происхождении и распространении COVID. Согласно одной из версий, появившихся в СМИ, в Вашингтоне не исключают, что вирус происходит из научной лаборатории в Ухане.
 
Параллельно американская разведка сообщила, что вирус “не имеет искусственного происхождения и не был генетически модифицирован“.
 
На почве конфликта между странами появилась информация, что Китай готов разорвать торговую сделку с США.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram

Поделись:
Теги: США, Китай, Трамп, Дональд Трамп, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь