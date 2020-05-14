Названо место, где может вспыхнуть новая эпидемия

Вырубка джунглей и проникновение людей в дикие районы значительно увеличивает угрозу передачи вирусов.

Следующая пандемия может вспыхнуть в тропических лесах Амазонки. Исследователи говорят, что урбанизация и вырубка некогда диких районов способствует возникновению зоонозных заболеваний - болезней, которые передаются от животных к человеку. Об этом заявил бразильский эколог Давид Лапола в интервью иностранным СМИ.

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Данная тенденция включает в себя и новый коронавирус, который, как полагают ученые, произошел от летучих мышей.

“Амазонка - это огромный запас вирусов“, - сказал Лапола.

В прошлом году вырубка лесов в бразильской Амазонии увеличилась на 85 процентов и составила более 10 000 квадратных километров. Тенденция продолжается в этом году. С января по апрель было уничтожено 1 202 квадратных километра джунглей, что стало новым рекордом за первые четыре месяца года.

Напомним, ранее сообщалось, что вырубка лесов Амазонии ускорилась в два раза. Президент Жаир Болсонару после прихода к власти в январе 2019 года существенно ослабил законодательство по защите окружающей среды.

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