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Названо место, где может вспыхнуть новая эпидемия

Комментариев: 1
Вырубка джунглей и проникновение людей в дикие районы значительно увеличивает угрозу передачи вирусов.
Джунгли Амазонки
Джунгли Амазонки
depositphotos.com

Следующая пандемия может вспыхнуть в тропических лесах Амазонки. Исследователи говорят, что урбанизация и вырубка некогда диких районов способствует возникновению зоонозных заболеваний - болезней, которые передаются от животных к человеку. Об этом заявил бразильский эколог Давид Лапола в интервью иностранным СМИ. 

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Данная тенденция включает в себя и новый коронавирус, который, как полагают ученые, произошел от летучих мышей.

“Амазонка - это огромный запас вирусов“, - сказал Лапола.

В прошлом году вырубка лесов в бразильской Амазонии увеличилась на 85 процентов и составила более 10 000 квадратных километров. Тенденция продолжается в этом году. С января по апрель было уничтожено 1 202 квадратных километра джунглей, что стало новым рекордом за первые четыре месяца года.

Напомним, ранее сообщалось, что вырубка лесов Амазонии ускорилась в два раза. Президент Жаир Болсонару после прихода к власти в январе 2019 года существенно ослабил законодательство по защите окружающей среды. 

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Теги: Амазонка, Джунгли, Вырубка, Пандемия, Вспышка
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Комментариев (1)
vlad006    14.05.2020, 17:20
Оценка:  +1
vlad006
человечество остановит только смерть
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