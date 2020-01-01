В Болгарии на оружейном заводе произошел взрыв, есть пострадавшие

Завод Арсенал в Болгарии относится к стратегическим объектам и считается крупнейшим предприятием в стране по производству оружия.

В болгарском городе Казанлык произошел взрыв на оружейном заводе Арсенал. Два работника предприятия получили легкие ранения, есть разрушения, сообщает телеканал bTV в четверг, 14 мая.

По предварительным данным, взрыв произошел в результате производственной аварии около 11:30 часов в цехе, где производились дымовые гранаты. В результате взрыва есть разрушения, повреждены близлежащие здания.

На месте происшествия работают представители специальных служб, территория оцеплена. Расследование причин происшествия продолжается.

Завод Арсенал в Болгарии относится к стратегическим объектам. Он считается крупнейшим предприятием в стране по производству оружия. Несколько лет назад на Арсенале при взрыве погибли двое рабочих. Инцидент произошел во время ремонтных работ в одном из зданий.

В Болгарии при взрыве в доме пострадали 19 человек

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