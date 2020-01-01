В США нашли редкую двухголовую черепашку

Сотрудники аквариума сделают все возможное, чтобы дать черепашонку максимальный шанс прожить полную жизнь.

В штате Вирджиния, США, нашли редкую двухголовую черепашку и передали его в аквариум Музея живой природы. Об этом сообщает Daily Mail.

Сейчас музей закрыт из-за коронавируса, но желающие могут посмотреть видеотрансляции с необычной черепашкой.

Герпетолог Тревис Лонг рассказал, что шансы черепашки повзрослеть невелики, так как разные головы контролируют разные части тела.

"Контроль лап разделен пополам: левая голова контролирует левые лапы, а правая — правая. Если головы не сообразят, как работать вместе, даже такие простые задачи, как плавание, могут быть потенциально опасны для животного", - сказал Лонг.

Лонг призвал людей не пытаться самостоятельно ухаживать за такими животными, так как сложно обеспечить правильный уход.

Ранее сообщалось, что в США родился двухголовый козленок.

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