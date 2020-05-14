В Китае отреагировали на судебный иск из-за коронавируса в Украине

В посольстве заявили, что в ситуации с пандемией Китай является пострадавшей стороной, и подчеркнули, что вирус не знает границ.

Китай отреагировал на судебный иск в Украине: В ситуации с пандемией - мы пострадавшая сторона

Китай пострадал от эпидемии коронавируса, а не как-то добился пользы от пандемии. Об этом заявил пресс-секретарь Посольства КНР в Украине в четверг, 14 мая.

"Вирус не знает границ и может появиться в любой момент в любой точке мира… Во время распространения новой эпидемии коронавируса COVID-19 Китай является пострадавшей страной, и, по логике, заслуживает сочувствия. Мы никоим образом не сторона, которая добилась пользы от эпидемии, тем более не сторона, которая причинила беду другим", - сказано в заявлении.

Китай лишь первым в мире доложил о появлении нового коронавируса, но у международного сообщества теперь есть много версий насчет источника возникновения вируса. Чтобы выяснить, откуда возник вирус, все еще необходимо получить выводы научных исследований.

"Возложение ответственности на страну, которая первой доложила о появлении нового вируса, – в мире не существует таких прецедентов и нет такой логики. Вирус – общий враг всего человечества, а также вызов всему миру", - добавил дипломат.

По словам пресс-секретаря, предпринятые Китаем меры по контролю и профилактике выиграли время для всего мира. В условиях пандемии странам нужно не искать врагов, а укреплять сотрудничество.

С момента вспышки эпидемии Китай и Украина развернули активное сотрудничество, а китайская сторона предоставляет Украине гуманитарную помощь, делится опытом и помогает закупать средства в Китае, подчеркнул дипломат.

"Украинская сторона высоко ценит активные меры китайской стороны по борьбе с эпидемией и предоставленную помощь… Мы убеждены, что сотрудничество между Китаем и Украиной в условиях эпидемии предоставит новые стимулы для дальнейшего развития двухсторонних отношений", - подытожили в заявлении.

Напомним, что ранее в суд Киева поступил иск против Китая из-за COVID. Истцом является общественная организация, которая также требует денежной компенсации у Китая из-за COVID.

Также в Конгресс США был внесен законопроект Об ответственности за COVID-19, который позволяет президенту США Дональду Трампу ввести санкции в отношении Китая.

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