В Европарламенте предложили, чтобы ЕС прекратил выплаты Венгрии

Чрезвычайные меры, принятые правительством Венгрии для борьбы с пандемией, не соответствуют правилам ЕС, отметили евродепутаты.

В Европарламенте считают, что действия властей Венгрии "полностью несовместимы с европейскими ценностями" dpa

Депутаты Европарламента выразили обеспокоенность чрезвычайным законодательством в Венгрии в связи с пандемией коронавируса COVID-19 и призвали Еврокомиссию и Совет ЕС защищать венгерских граждан и верховенство закона. Об этом депутаты заявили во время специальных дебатов с вице-президентом ЕК Верой Юровой, сообщает Европейская правда в четверг, 14 мая.

"Во время выступлений большинство депутатов подчеркнули, что чрезвычайные меры, принятые правительством Венгрии для борьбы с пандемией, включая объявления чрезвычайного положения без ограничений, не соответствуют правилам ЕС и предупредили о росте риска для демократии", – говорится в сообщении.

Несколько членов Европарламента призвали Еврокомиссию завершить тщательное изучение правовых изменений и открыть процедуру нарушения. В частности, они просили прекратить платежи Венгрии в рамках новых финансовых перспектив и плана восстановления, если не будет соблюдение верховенства закона.

Они также раскритиковали пассивную позицию Совета ЕС и настояли на том, чтобы она продвигалась по процедуре 7, инициированной парламентом.

В своей резолюции от 17 апреля Европарламент уже заявил, что решение в Венгрии о продлении чрезвычайного положения на неопределенный срок, разрешение правительства распоряжаться указом и ослаблении надзора парламента "полностью несовместимы с европейскими ценностями".

Также указано, что накануне дебатов Венгрия обвинила Европарламент в том, что он хочет принять решение относительно верховенства права в стране – при этом не давая ей выступить в защиту своей позиции.

Ранее сообщалось, что на Венгрию наложили штраф за неправильное управление средствами, полученными от Евросоюза. Это может стоить Будапешту более 500 млрд форинтов (1,65 млрд долларов) финансирования.

Напомним, Еврокомиссия подала в суд на власти Венгрии. Суд ЕС должен установить, нарушает ли венгерский закон об иностранных пожертвованиях ряд положений.

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