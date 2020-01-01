Ученые назвали вероятное место начала следующей пандемии

Причиной появления следующей инфекции может стать вмешательство человека в экосистемы в Южной Америке.

Вспышка следующей пандемии может произойти в лесах Амазонии в Латинской Америке. Об этом заявил эколог из Бразилии Дэвид Лапола в интервью AFP в четверг, 14 мая.

Ученый занимается изучением влияния деятельности человека на экосистемы тропических лесов. Он считает, что воздействие человека на среду обитания животных, что рассматривается как возможная причина появления коронавируса нового типа, стремительно усиливается в Амазонии, в том числе из-за уничтожения лесов.

Урбанизация этих районов способствует возникновению заболеваний, передающихся человеку от животных, добавил Лапола.

"Леса Амазонии - это огромный резервуар вирусов. Лучше не испытывать удачу", - сказал Лапола.

По его словам, вирус может передаваться от животных при нарушении экологического баланса, поэтому необходимо пересмотреть отношение к тропическим лесами, чтобы избежать вспышки нового вируса.

Напомним, что ранее были выявлены новые характерные признаки COVID-19. У инфицированных происходит резкое падение вкусовых ощущений, а также изменение чувствительности в ротовой полости при отсутствии заложенности носа.

Также сообщалось, что ученые назвали причину высокой летальности от COVID. Главной опасностью коронавируса в организме человека является бесконтрольная активация иммунных клеток в очаге воспаления.

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