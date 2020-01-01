В Германии взорвали башни закрытой АЭС

На подготовку и проведение всех необходимых для взрыва охладительных башен работ понадобилось четыре года.

В городе Филипсбург, Германия, сегодня были взорваны охладительные башни выведенной из эксплуатации АЭС. Об этом сообщает SwrAktuell.

"Сегодня в 6:05 были взорваны две башни охлаждения АЭС", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы можно было лучше контролировать падение, во внешней оболочке 152-метровых башен были сделаны специальные прорези, в которые была заложена взрывчатка. Над подготовкой взрыва работали четыре года.

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