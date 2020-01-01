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ВОЗ призвала Европу готовиться к второй волне COVID

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В ВОЗ заявили, что Европе еще не время праздновать победу над коронавирусом, а стоит готовиться к второй волне пандемии.
ВОЗ ожидает вторую волну COVID осенью
ВОЗ ожидает вторую волну COVID осенью
 
Во Всемирной организации здравоохранения призвали европейские страны подготовиться ко второй волне коронавируса, заявил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет The Daily Telegraph.
 
 
Организация призывает уделить особое внимание укреплению систем здравоохранения и наращиванию потенциала медицинских учреждений, первичной медико-санитарной помощи и отделений интенсивной терапии. 
 
В ВОЗ предполагают, что Европа может столкнуться со второй волной коронавируса осенью.
 
Отмечается, что повторный порыв пандемии может сопровождаться сезонным всплеском заболеваемости гриппом и корью. 
 
Клюге предостерег страны, которые начинают ослаблять ограничительные меры, заявив, что сейчас "время для подготовки, а не для празднования".
 
Многие специалисты считают, что вторая волна пандемии коронавируса может быть еще более смертоносной, чем первая.
 
Врачи вспоминают течение пандемии испанского гриппа в 1918-1920 гг. Тогда появившийся в марте 1918 года грипп с признаками обычной сезонной болезни вернулся в более опасной форме осенью и привел к гибели около 50 млн человек. 
 
Ранее специалисты Китая предположили, что вторая волна пандемии может накрыть мир в ноябре 2020 года.

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Теги: Европа, ВОЗ, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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