Украинские моряки объявили голодовку в тюрьме Ливии

В стране объявлена амнистия, но украинские граждане продолжают содержаться под стражей без вынесения приговора.

Члены экипажа украинского танкера Рута в четверг, 14 мая, объявили голодовку в тюрьме Триполи, ливийской столицы. Об этом сообщили родственники моряков и благотворительного фонда помощи морякам Ассоль на брифинге в Одессе.

По их словам, 14 членов экипажа, жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей – требуют от властей Украины начать переговоры с ливийским правительством об освобождении из заключения.

Как заявила глава наблюдательного совета Ассоль Светлана Фабрикант, в Ливии из-за эпидемии коронавируса объявлена амнистия, в тюрьмах остаются только опасные преступники, включая террористов.

Тогда как членам экипажа Руты, арестованным в апреле 2017 года по обвинению в контрабанде, до сих пор не вынесен судебный приговор.

Между тем Турция в результате переговоров смогла вернуть домой своих граждан – членов экипажа танкера Captain Khayyam, также обвиненных в контрабанде.

Представители Ассоль подчеркнули, что вместе с родственниками неоднократно обращались к президенту Владимиру Зеленскому, главе Офиса президента, в Верховную Раду, Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции, СБУ, МИД Украины, Департамент консульской службы МИД Украины.

Но, по их словам, семьи моряков и фонд получают лишь отписки или их обращения вообще игнорируются.

Как сообщалось ранее, в Украину вернулись моряки , которые были заблокированы на борту круизного лайнера Mein Schiff 3 в немецком порту Куксхафен из-за карантина.

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