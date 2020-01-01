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Украинские моряки объявили голодовку в тюрьме Ливии

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В стране объявлена амнистия, но украинские граждане продолжают содержаться под стражей без вынесения приговора.
Родственники членов экипажа получают отписки от украинского МИДа
Родственники членов экипажа получают отписки от украинского МИДа
shipspotting.com
Члены экипажа украинского танкера Рута в четверг, 14 мая, объявили голодовку в тюрьме Триполи, ливийской столицы. Об этом сообщили родственники моряков и благотворительного фонда помощи морякам Ассоль на брифинге в Одессе.
 
По их словам, 14 членов экипажа, жители Одесской, Херсонской и Николаевской областей – требуют от властей Украины начать переговоры с ливийским правительством об освобождении из заключения. 
 
Как заявила глава наблюдательного совета Ассоль Светлана Фабрикант, в Ливии из-за эпидемии коронавируса объявлена амнистия, в тюрьмах остаются только опасные преступники, включая террористов.
 
Тогда как членам экипажа Руты, арестованным в апреле 2017 года по обвинению в контрабанде, до сих пор не вынесен судебный приговор. 
 
Между тем Турция в результате переговоров смогла вернуть домой своих граждан – членов экипажа танкера Captain Khayyam, также обвиненных в контрабанде. 
 
Представители Ассоль подчеркнули, что вместе с родственниками неоднократно обращались к президенту Владимиру Зеленскому, главе Офиса президента, в Верховную Раду, Генеральную прокуратуру, Министерство юстиции, СБУ, МИД Украины, Департамент консульской службы МИД Украины. 
 
Но, по их словам, семьи моряков и фонд получают лишь отписки или их обращения вообще игнорируются. 
 
Как сообщалось ранее, в Украину вернулись моряки, которые были заблокированы на борту круизного лайнера Mein Schiff 3 в немецком порту Куксхафен из-за карантина.

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Теги: моряки, Ливия, протест, голодовка
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Источник: korrespondent.net

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