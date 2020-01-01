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Ученые выяснили, сколько коронавирус держится в воздухе

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Зараженных коронавирусом попросили произносить фразы, в процессе чего специальный прибор контролировал микрокапли изо рта.
Вирус держится в воздухе до 14 минут
Вирус держится в воздухе до 14 минут
bezformata.com
 
Американские ученые установили, что выброшенные изо рта во время разговора микрокапли, содержащие коронавирус, могут оставаться в воздухе до 14 минут, пишет журнал PNAS. 
Исследование проводилось таким образом: добровольцев попросили произносить те или иные фразы, в процессе чего специальные лазеры замеряли, сколько продержатся в воздухе микрокапли, выброшенные в процессе. 
 
Как оказалось, за минуту громкого разговора образуется минимум 1000 таких микрокапель, которые держатся в воздухе более восьми минут, а в некоторых случаях — до четырнадцати. 
 
В исследовании не учитывалось движение воздуха, изменения температуры и иные факторы, отмечают ученые. 
 
Однако сам факт того, что вирус способен задерживаться в воздухе даже на несколько минут — весомый аргумент в пользу того, чтобы зараженные люди использовали маски.
 
 
Как сообщалось ранее, COVID-19 быстрее всего распространяется в относительно холодном климате, при температуре около 9 градусов тепла. 
 
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Теги: США, ученые, исследование, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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