В Италии выросла суточная смертность от COVID-19
В Италии за минувшие сутки возросло суточное количество смертей от коронавируса COVID-19 – до 262 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны в четверг, 14 мая.
Накануне сообщалось о 195 жертвах пандемии, а позавчера – о 172. Общее число летальных исходов достигло 31 368.
При этом за последние сутки вылечились 2747 пациентов, а заразились 992. Общее число выздоровевших достигло 115 288. Сейчас болеют 76 440 итальянцев. В реанимации находятся 855 пациентов, накануне их было 893, а во вторник – 952.
Напомним, власти Италии приняли решение досрочно начать вторую фазу смягчения карантинных ограничений. С 18 мая в стране откроются бары, рестораны, парикмахерские, салоны красоты и другие заведения.
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