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В Италии выросла суточная смертность от COVID-19

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За сутки заразились почти тысяча итальянцев. В больницах от коронавируса скончались 262 пациента.
В Италии c 18 мая откроют парикмахерские и салоны красоты
В Италии c 18 мая откроют парикмахерские и салоны красоты

В Италии за минувшие сутки возросло суточное количество смертей от коронавируса COVID-19 – до 262 человек. Об этом свидетельствуют данные Минздрава страны в четверг, 14 мая.

Накануне сообщалось о 195 жертвах пандемии, а позавчера – о 172. Общее число летальных исходов достигло 31 368.

При этом за последние сутки вылечились 2747 пациентов, а заразились 992. Общее число выздоровевших достигло 115 288. Сейчас болеют 76 440 итальянцев. В реанимации находятся 855 пациентов, накануне их было 893, а во вторник – 952.

Напомним, власти Италии приняли решение досрочно начать вторую фазу смягчения карантинных ограничений. С 18 мая в стране откроются бары, рестораны, парикмахерские, салоны красоты и другие заведения.

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Теги: Италия, инфекция, смертность, заражение, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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