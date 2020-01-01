Число жертв пандемии превысило 300 тысяч

Общее количество заражений коронавирусом достигает почти 4,5 млн, вылечились около 1,7 млн пациентов.

Жертвами пандемии коронавируса COVID-19 в мире стали 301 558 человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometer вечером в четверг, 14 мая.

Общее количество заражений достигает почти 4,5 млн, вылечились около 1,7 млн пациентов.

Больше всего смертей зафиксировали в США (86 040), Великобритании (33 614), Италии (31 368), Франции (27 425) и Испании (27 321).

Напомним, по состоянию на утро 14 мая в Украине начитывалось 456 умерших от коронавируса.

Также сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения призвала европейские страны подготовиться ко второй волне COVID-19.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet