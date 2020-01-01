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Белый дом обязали предоставить переписку о военной помощи Украине - СМИ

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По решению суда администрация американского лидера должна предоставить 20 электронных писем, которые касаются Украины.
Белый дом должен предоставить суду письма по Украине
Белый дом должен предоставить суду письма по Украине
 
Американский суд выдал запрос с требованием к администрации президента США Дональда Трампа предоставить электронную переписку, которая касается военной помощи Украине и, в частности, ее приостановке. Об этом 14 мая сообщила радиокомпания Голос Америки со ссылкой на издание Law and Crime.
 
Как уточнила заместитель юриста бюджетного управления Белого дома Гедере Уолш, документы в этой категории - электронная переписка президента, или вице-президента, или непосредственных советников президента по президентскому решению об объеме, сроках и цели задержки военной помощи Украине.
 
Напомним, в августе прошлого года стало известно, что президент США распорядился провести пересмотр военной помощи Украине. На время ревизии средства были заморожены. 
 
Позже их разблокировали, однако решение Трампа о приостановке выделения денег Киеву стало одним из основных пунктов обвинений в рамках процедуры импичмента.

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Теги: США, Белый Дом, скандал, документы, военная помощь, Военная помощь США Украине
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Источник: korrespondent.net

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