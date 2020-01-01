Белый дом обязали предоставить переписку о военной помощи Украине - СМИ

По решению суда администрация американского лидера должна предоставить 20 электронных писем, которые касаются Украины.

Американский суд выдал запрос с требованием к администрации президента США Дональда Трампа предоставить электронную переписку, которая касается военной помощи Украине и, в частности, ее приостановке. Об этом 14 мая сообщила радиокомпания Голос Америки со ссылкой на издание Law and Crime.

Как уточнила заместитель юриста бюджетного управления Белого дома Гедере Уолш, документы в этой категории - электронная переписка президента, или вице-президента, или непосредственных советников президента по президентскому решению об объеме, сроках и цели задержки военной помощи Украине.

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