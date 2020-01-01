Сенат США рассмотрит кандидатуру Трампа на должность посла в Украине

Генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон прослужил в армии 40 лет. Киев приветствовал его назначение.

Генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона выдвинули на должность посла США в Украине Getty Images

Президент США Дональд Трамп в четверг, 14 мая внес на утверждение в Сенат кандидатуру главы Германского фонда Маршалла, генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на пост посла в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.

"Кандидатура отправлена в Сенат: Кит Дейтон <...> (выдвигается) на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине", - указано в тексте на сайте американской администрации.

Должность главы американского диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон

Она покинула свой пост по личному требованию президента США, который обвинил ее в нелояльности.

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