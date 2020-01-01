Сенат США рассмотрит кандидатуру Трампа на должность посла в Украине
Генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон прослужил в армии 40 лет. Киев приветствовал его назначение.
"Кандидатура отправлена в Сенат: Кит Дейтон <...> (выдвигается) на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине", - указано в тексте на сайте американской администрации.
Напомним, 2 мая Трамп сообщил о намерении выдвинуть Дейтона на указанную должность.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будущий посол США в Украине "классный мужик" и глубоко понимает процессы, происходящие в украинском оборонном секторе.
Должность главы американского диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.
Она покинула свой пост по личному требованию президента США, который обвинил ее в нелояльности.
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