Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Сенат США рассмотрит кандидатуру Трампа на должность посла в Украине

Комментариев: 0
Генерал-лейтенант в отставке Кит Дейтон прослужил в армии 40 лет. Киев приветствовал его назначение.
Генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона выдвинули на должность посла США в Украине
Генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона выдвинули на должность посла США в Украине
Getty Images
 
Президент США Дональд Трамп в четверг, 14 мая внес на утверждение в Сенат кандидатуру главы Германского фонда Маршалла, генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на пост посла в Украине. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
 
"Кандидатура отправлена в Сенат: Кит Дейтон <...> (выдвигается) на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине", - указано в тексте на сайте американской администрации.
 
Напомним, 2 мая Трамп сообщил о намерении выдвинуть Дейтона на указанную должность.
 
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что будущий посол США в Украине "классный мужик" и глубоко понимает процессы, происходящие в украинском оборонном секторе.
 
Должность главы американского диппредставительства в Киеве остается вакантной с мая 2019 года, когда предыдущий посол Мари Йованович была отозвана в Вашингтон.
 
Она покинула свой пост по личному требованию президента США, который обвинил ее в нелояльности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Украина-США, кандидат, посол, посольство США, сенат, посол США
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь