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Страны Балтии снимают транспортные ограничения

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Эстония, Латвия и Литва первыми в ЕС возобновляют безвизовые поездки для своего населения, прерванные из-за коронавируса.
Страны Балтии возобновляют безвизовые поездки для своего населения
Страны Балтии возобновляют безвизовые поездки для своего населения
 
Страны Балтии с 15 мая возобновляют безвизовые поездки для своего населения, прерванные из-за распространения коронавируса. В пятницу главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии подпишут в Риге соответствующий документ.
 
Как уточнили в пресс-службе латвийского МИД, министры поставят подписи под меморандумом о взаимопонимании по отмене ограничений на передвижение между странами автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, а также о сотрудничестве во время кризиса из-за коронавирусного заболевания.
 
Предусмотрено, что с 15 мая жители указанных государств смогут без ограничений перемещаться в их пределах, если за последние 14 дней они не посещали третьи страны, им не предписана самоизоляция и они не имеют признаков заболевания дыхательных путей. 
 
При этом, при пересечении границ возможен выбороычный контроль состояния здоровья.
 
По данным на 14 мая, в Латвии подтверждены 962 случая коронавируса, умерли 19 человек, в Литве - 1511 зараженных и 54 умерших, в Эстонии - 1758 и 62, соответственно.
 
 

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Теги: ЕС, транспорт, Латвия, Эстония, граница, Литва, Прибалтика, безвизовый режим, поездки, Коронавирус, страны Балтии
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Источник: korrespondent.net

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