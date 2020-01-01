Страны Балтии снимают транспортные ограничения

Эстония, Латвия и Литва первыми в ЕС возобновляют безвизовые поездки для своего населения, прерванные из-за коронавируса.

Страны Балтии с 15 мая возобновляют безвизовые поездки для своего населения, прерванные из-за распространения коронавируса. В пятницу главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии подпишут в Риге соответствующий документ.

Как уточнили в пресс-службе латвийского МИД, министры поставят подписи под меморандумом о взаимопонимании по отмене ограничений на передвижение между странами автомобильного, железнодорожного, воздушного и морского транспорта, а также о сотрудничестве во время кризиса из-за коронавирусного заболевания.

Предусмотрено, что с 15 мая жители указанных государств смогут без ограничений перемещаться в их пределах, если за последние 14 дней они не посещали третьи страны, им не предписана самоизоляция и они не имеют признаков заболевания дыхательных путей.

При этом, при пересечении границ возможен выбороычный контроль состояния здоровья.

По данным на 14 мая, в Латвии подтверждены 962 случая коронавируса, умерли 19 человек, в Литве - 1511 зараженных и 54 умерших, в Эстонии - 1758 и 62, соответственно.

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