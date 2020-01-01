США уверены, что за терактами в Афганистане стоят не талибы
Американские власти пришли к выводу, что две атаки в Афганистане осуществила террористическая организация "Исламское государство – Хорасан".
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что два последних теракта в Афганистане осуществили боевики террористической организации Исламское государство – Хорасан, а не афганские талибы, как ранее полагало правительство страны. Об этом дипломат написал в Twitter 15 мая.
"Правительство США пришло к выводу, что ИГ в Хорасане осуществила ужасные нападения на роддом и похороны ранее на этой неделе в Афганистане", - указал Халилзад.
Он призвал власти Афганистана и Талибан не "попадаться в ловушку ИГ", а объединиться в борьбе с этой организацией и стремиться к миру.
"ИГ-Хорасан также выступает против мирного соглашения между Исламской Республикой Афганистан и Талибаном и ищет способы поощрить междоусобную войну, как в Ираке и Сирии", - добавил дипломат.
Ранее в Афганистане были совершены два теракта, унесшие жизни нескольких десятков человек. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время похорон в провинции Нангархар, а в Кабуле группа боевиков совершила вооруженное нападение на больницу.
После атак президент Афганистана Ашраф Гани приказал всем силовым подразделениям страны перейти к наступлению против бойцов Талибана.
В ответ талибы заявили о готовности к ответным действиям против афганских силовых подразделений.
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