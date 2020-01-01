Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

США уверены, что за терактами в Афганистане стоят не талибы

Комментариев: 0
Американские власти пришли к выводу, что две атаки в Афганистане осуществила террористическая организация "Исламское государство – Хорасан".
США уверены, что за терактами в Афганистане стоят не талибы
 
Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад заявил, что два последних теракта в Афганистане осуществили боевики террористической организации Исламское государство – Хорасан, а не афганские талибы, как ранее полагало правительство страны. Об этом дипломат написал в Twitter 15 мая.
 
"Правительство США пришло к выводу, что ИГ в Хорасане осуществила ужасные нападения на роддом и похороны ранее на этой неделе в Афганистане", - указал Халилзад.
 
Он призвал власти Афганистана и Талибан не "попадаться в ловушку ИГ", а объединиться в борьбе с этой организацией и стремиться к миру.
 
"ИГ-Хорасан также выступает против мирного соглашения между Исламской Республикой Афганистан и Талибаном и ищет способы поощрить междоусобную войну, как в Ираке и Сирии", - добавил дипломат.
 
Ранее в Афганистане были совершены два теракта, унесшие жизни нескольких десятков человек. Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство во время похорон в провинции Нангархар, а в Кабуле группа боевиков совершила вооруженное нападение на больницу.
 
После атак президент Афганистана Ашраф Гани приказал всем силовым подразделениям страны перейти к наступлению против бойцов Талибана.
 
В ответ талибы заявили о готовности к ответным действиям против афганских силовых подразделений.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Афганистан, США, Талибан, теракты, ИГИЛ, Исламское государство
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь