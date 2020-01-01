США уверены, что за терактами в Афганистане стоят не талибы

"Правительство США пришло к выводу, что ИГ в Хорасане осуществила ужасные нападения на роддом и похороны ранее на этой неделе в Афганистане", - указал Халилзад.

Он призвал власти Афганистана и Талибан не "попадаться в ловушку ИГ", а объединиться в борьбе с этой организацией и стремиться к миру.

"ИГ-Хорасан также выступает против мирного соглашения между Исламской Республикой Афганистан и Талибаном и ищет способы поощрить междоусобную войну, как в Ираке и Сирии", - добавил дипломат.