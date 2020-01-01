В Токио зараженным COVID-19 помогают роботы
Роботы консультируют пациентов, которых на время лечения размещают в отелях. Также они занимаются уборкой.
В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19 с легкими симптомами. Об этом 15 мая сообщило РИА Новости.
Как уточнил агентству начальник отдела аудита проектов Токийского муниципалитета Масатака Цудзи, с апреля в гостиницах японской столицы начали размещать больных с коронавирусом в легкой форме, чтобы не загружать больницы, куда определяют пациентов с тяжелым течением заболевания.
Он указал, что в специально выделенных гостиницах люди находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала. За размещение в отелях платит муниципалитет, который также обеспечивает бытовую и административную сторону работы.
Цудзи подчеркнул, что в первых трех гостиницах жизнеобеспечением занимались сотрудники, а в двух других было решено привлечь роботов, чтобы повысить уровень безопасности и облегчить нагрузку на персонал.
"Один робот встречает пациентов в холле на первом этаже, общается с ними, говорит, куда обращаться в какой ситуации. Другой, оснащенный искусственным интеллектом, самостоятельно убирает мусор и дезинфицирует лобби на первом этаже", - рассказал японский чиновник.
Он добавил, что также решили проблему и с опросами по телефону - теперь сбором информации о самочувствии занимается приложение на смартфоне.
Ранее сообщалось, что в больницах Таиланда начали работать “роботы-ниндзя”, которые меряют температуру у зараженных коронавирусом и выполняют ряд других манипуляций.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet
Эта же новость на Корреспондент