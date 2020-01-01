В Токио зараженным COVID-19 помогают роботы

Как уточнил агентству начальник отдела аудита проектов Токийского муниципалитета Масатака Цудзи, с апреля в гостиницах японской столицы начали размещать больных с коронавирусом в легкой форме, чтобы не загружать больницы, куда определяют пациентов с тяжелым течением заболевания.

Он указал, что в специально выделенных гостиницах люди находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала. За размещение в отелях платит муниципалитет, который также обеспечивает бытовую и административную сторону работы.

Цудзи подчеркнул, что в первых трех гостиницах жизнеобеспечением занимались сотрудники, а в двух других было решено привлечь роботов, чтобы повысить уровень безопасности и облегчить нагрузку на персонал.

"Один робот встречает пациентов в холле на первом этаже, общается с ними, говорит, куда обращаться в какой ситуации. Другой, оснащенный искусственным интеллектом, самостоятельно убирает мусор и дезинфицирует лобби на первом этаже", - рассказал японский чиновник.



Он добавил, что также решили проблему и с опросами по телефону - теперь сбором информации о самочувствии занимается приложение на смартфоне.