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В Токио зараженным COVID-19 помогают роботы

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Роботы консультируют пациентов, которых на время лечения размещают в отелях. Также они занимаются уборкой.
Роботы, обслуживающие зараженных в отелях Токио
Роботы, обслуживающие зараженных в отелях Токио
twitter.com/JessicaCryptoML
 
В Токио роботы начали обслуживать заболевших COVID-19 с легкими симптомами. Об этом 15 мая сообщило РИА Новости.
 
Как уточнил агентству начальник отдела аудита проектов Токийского муниципалитета Масатака Цудзи, с апреля в гостиницах японской столицы начали размещать больных с коронавирусом в легкой форме, чтобы не загружать больницы, куда определяют пациентов с тяжелым течением заболевания.
 
Он указал, что в специально выделенных гостиницах люди находятся под постоянным наблюдением медицинского персонала. За размещение в отелях платит муниципалитет, который также обеспечивает бытовую и административную сторону работы.
 
Цудзи подчеркнул, что в первых трех гостиницах жизнеобеспечением занимались сотрудники, а в двух других было решено привлечь роботов, чтобы повысить уровень безопасности и облегчить нагрузку на персонал.
 
"Один робот встречает пациентов в холле на первом этаже, общается с ними, говорит, куда обращаться в какой ситуации. Другой, оснащенный искусственным интеллектом, самостоятельно убирает мусор и дезинфицирует лобби на первом этаже", - рассказал японский чиновник.

Он добавил, что также решили проблему и с опросами по телефону - теперь сбором информации о самочувствии занимается приложение на смартфоне. 
 
Ранее сообщалось, что в больницах Таиланда начали работать “роботы-ниндзя”, которые меряют температуру у зараженных коронавирусом и выполняют ряд других манипуляций.
 

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Теги: робот, Япония, гостиницы, Токио, роботы, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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