Словения заявила об окончании эпидемии в стране

Правительство страны первым в Европе официально заявило о завершении эпидемии коронавируса и ослабило карантин.

Правительство Словении официально объявило об окончании эпидемии коронавируса. Об этом 15 мая сообщило агентство Reuters

Отмечается, что решение было принято после того, как власти фиксировали менее семи новых случаев заражения каждый день в течение последних двух недель.

Теперь, прибывающие в Словению из других стран Евросоюза, больше не будут проходить карантин, как это было с начала апреля.

Как заявил премьер-министр страны Янез Янша, Словения "укротила" эпидемию за последние два месяца.

"Сегодня в Словении лучшая эпидемиологическая картина в Европе", - подчеркнул он.

По последним данным, в стране подтверждены 1464 случая коронавируса и 103 летальных исхода.

Окончание эпидемии повлечет за собой прекращение некоторых мер, включая финансовую помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от COVID-19.

При этом, иностранным гражданам с признаками коронавирусной инфекции по-прежнему запрещено въезжать в страну, а 14-дневный карантин останется в силе для людей из стран, не входящих в ЕС.

Жители Словении по-прежнему должны будут следовать основным правилам по предотвращению распространения инфекции: носить маски, соблюдать дистанцию и гигиену.

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