Иран законодательно запретил спортсменам соревноваться с израильтянами

Соответствующий законопроект принял парламент Ирана. Депутаты считают, что идеологические принципы страны важнее участия в международных соревнованиях.

Иранцы сжигают флаги Израиля и США во время акции протеста (фото из архива)

Иранским спортсменам теперь законодательно запрещено соревноваться с израильтянами. Соответствующий законопроект в четверг, 14 мая, одобрил парламент Исламской республики.

"У нас есть идеологические принципы, согласно которым сионистский режим (Израиль) не признается суверенным государством и, соответственно, никакие спортивные соревнования против него проводиться не будут", - заявил Мохаммед Азизи, глава спортивного комитета иранского парламента, газете Etemad.

По его словам, если это будет приводить к дисквалификации иранских спортсменов или команд, "они будут оставаться в дисквалификации". Идеологические принципы страны, отметил депутат, важнее спортивных состязаний. Парламентарии возложил на спортивные федерации ответственность за то, чтобы иранские спортсмены избежали международных санкций.

Реакция Международного Олимпийского комитета, международных спортивных чиновников на решение парламента Ирана пока неизвестна. Иран и ранее запрещал своим спортсменам соревноваться с израильтянами из-за вражды к Израилю и солидарности с палестинцами. Министерство спорта Ирана в последнее время пыталось найти выход из этой ситуации, которая неоднократно приводила к санкциям в отношении спортсменов и клубов Исламской республики.

В прошлом году в Иране заявили, что уничтожат Израиль в ответ на атаку США.

Перед этим Иран обвинял Израиль в краже облаков и снега. Израиль и некое "соседнее государство" якобы развязали климатическую войну против Ирана.

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